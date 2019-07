Brotes psicóticos, depresión y masoquismo: el video inédito de la polémica pericia psiquiátrica a Nahir Galarza

En junio de 2018 -seis meses después de que Fernando Pastorizzo apareciera muerto en una calle de Gualeguaychú junto a su moto, con dos disparos en el tórax- durante el juicio contra Nahir Galarza, la psicóloga Alicia Paday, designada como perito de parte por su defensa, hizo una presentación donde explicó los principales indicadores psicológicos de la joven, que luego fue condenada a perpetua por el homicidio agravado por el vínculo y el uso de arma de fuego.







Más de un año después del juicio, el ex manager de la familia, Jorge Zonzini, filtró un video inédito de la audiencia donde puede escucharse completa la declaración de la perito especializada en violencia de género que el tribunal -integrado por los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y la jueza Alicia Vivian- luego desestimó por completo por la "absoluta ausencia de rigorismo científico" y por "carecer de consistencia tanto externa como interna".

A través de una serie de exámenes como el test de Millon (una serie de preguntas estandarizadas diseñada para detectar patologías psiquiátricas y desórdenes) y otros más simples -conocidos por cualquier persona que haya atravesado un psicotécnico- como dibujar una figura humana bajo la lluvia, Paday elaboró un informe sobre la mente de Nahir.



El trazo débil de su hombre bajo la lluvia, por ejemplo, demostró para la perito "un bajo nivel de energía". Según ella, los criminales violentos "usan trazos duros y ponen a la figura en el vértice superior".

"Hay una tendencia automasoquista", aseguró la experta, "a posicionarse frente a otros en un lugar de vulneración, susceptible a recibir violencia. Su frialdad demuestra su incapacidad aprendida de demostrar emociones. Una estrategia que muestra su desconfianza hacia los demás".

La psicóloga fue luego un poco más allá y habló de la posibilidad de que Nahir sufriera "breves brotes psicóticos" y que uno de ellos haya ocurrido justamente el día del asesinato de su ex novio. "No quiso contármelo para que no piense que es una loca", agregó.

A partir de lo que la joven le relató sobre su relación con Pastorizzo, Paday consideró también que se trataba de "un vínculo patológico" en el que él la sometía a ella a violencia "tanto sexual como psicológica y física".



"Fernando alentaba que otros descalifiquen y humillen a Nahir", dijo. Y remató con seguridad: "Ella es una víctima de violencia de género, tiene todos los indicadores". "No eran pareja, había un vínculo subjetivo de dependencia", señaló en relación con un punto que también fue fuertemente enfatizado por la defensa, principalmente para intentar alejar a Nahir del agravante de vínculo y conseguir una pena menor.

Las relaciones con otros jóvenes de Gualeguaychú además, dijo la psicóloga en su declaración, eran un intento de componer un duelo por un "posible abuso sexual del pasado", un signo de depresión.

A pesar de la grandilocuencia de sus afirmaciones, la opinión de los jueces en su fallo fue contundente.

"La falta de seriedad y rigorismo científico de la Licenciada Paday surge de sus propios dichos, desde que reconoció que únicamente mantuvo una entrevista con Nahir, que no alcanzó a cubrir una hora de tiempo, a diferencia de la seria y consistente evaluación desarrollada por el perito psiquiatra Ghiglione, que demandó tres entrevistas con la imputada", indicaron, al tiempo que sugirieron que el Ministerio Público Fiscal evaluara si estaban dadas las condiciones para iniciar una investigación contra la perito de parte por "falso testimonio".



Simón Ghiglione, el perito psiquiatra del Poder Judicial entrerriano al que hacen referencia, expuso efectivamente en su informe todo lo contrario a lo que desarrolló Paday. Ghiglione aseguró que la joven le habló únicamente de episodios de agresión verbal con Pastorizzo, nunca física, de los que Nahir no dio detalles como fecha y lugar. Que no observó "tendencias hacia la autodestrucción" ni "anomalías en la interacción social" y que la existencia de cualquier rasgo de personalidad "esquizotípico" fue "descartada".

Lisandro Beherán, fiscal de la causa junto a Sergio Rondoni Caffa, objetó fuertemente el relato de la psicóloga, con cara de incrédulo. Apuntó a diferencias entre lo declarado ante el tribunal por Paday y lo escrito en el informe que habló de una Nahir "abierta, reveladora y expresiva". Beherán también se sorprendió ante la idea de que una persona con todas estas características de frialdad y retraimiento pudiese tener un trabajo en la barra de un boliche, jugar al hockey y estudiar derecho con buenas notas, o cómo Pastorizzo terminó invitado por los Galarza a viajar con ellos a Río de Janeiro en el verano de 2016.







Fuente: Infobae