Se terminó: Graciela Camaño rompió “todo vínculo” con Sergio Massa

“Yo creo en Sergio desde el momento en que con 17 años, un mocosito, se me plantó en la agrupación y me dijo que él iba a ser presidente… ¿Cómo no voy a creer en vos si sos el único dirigente de la Argentina que puede exhibir su vida pública, su vida privada, como ningún otro?” Con esas palabras, Graciela Camaño elogiaba hace dos meses al ahora primer precandidato de Cristina Kirchner. Pero el divorcio político no tardó en llegar: ahora contó que rompió “todo vínculo” con Sergio Massa.

Sucede que Camaño siempre fue la madrina política de Massa. Pero este miércoles aseguró en declaraciones al canal LN+ que ya está todo terminado, cuando le preguntaron si Massa está “cómodo” en el Frente de Todos, espacio en el cual Alberto y Cristina Fernández son compañeros de fórmula presidencial. “No sé, porque no tengo relación. Cortamos todo vínculo. Estamos en dos proyectos distintos: yo aspiro a que Lavagna sea presidente, y él que Alberto Fernández sea elegido”.

Muy lejos quedó ese discurso emotivo, a fines de mayo, cuando Camaño dijo que Massa era “el único dirigente de la Argentina que no tiene la mochila pesada, que ha hecho una carrera política y que no puede ser señalado por el dedo acusador de nadie”.

Pero sí insistió con que lo de Massa es un error. “Lo conveniente es que cada uno se aboque y trabaje en lo suyo”, agregó Camaño. “Ahora no hablamos, pero sí después de la decisión que tomó, y no fue una decisión de él, era algo que estaba ahí. Esto también fue lo que lo hizo dudar a Lavagna en cuanto a construirse su candidatura dentro de Alternativa Federal”, agregó.

El divorcio político parece no tener vuelta atrás.

Con información de www.clarin.com