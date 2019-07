La acosó mostrándole los genitales, pero ella era una ex militar israelí y se llevó una paliza

"Te voy a atrapar, cariño", le dijo mientras lo perseguía. El acosador no imaginaba que su víctima era una ex militar israelí

Un depravado que mostró sus genitales a una mujer terminó golpeado en el suelo y ahora es buscado por la policía, luego de ser perseguido y sometido por la víctima.

Una ex militar israelí, madre de dos hijos, estaba haciendo deporte por la orilla norte del río Charles en Cambridge (Massachusetts) cuando se cruzó a uno de tantos corredores. Sin embargo, el sujeto, aún no identificado, realizó una obscena (y claramente no solicitada) exhibición genital.

La mujer, identificada como Aia por la cadena WCVB, decidió no tolerar el acoso, dio media vuelta y lo persiguió para confrontarlo, tal como muestran las cámaras de seguridad.



"Le dije que lo iba a atrapar. 'Te voy a atrapar, cariño'", relató al canal NBC.

Con su 1.85 de estatura y largos pasos, lo alcanzó y lo tumbó al piso, donde quedó neutralizado mientras el sujeto aseguraba que no fue su intención hacer lo que hizo.

Aia le pidió a otros transeúntes que llamen a la policía, pero dijo que nadie le hizo caso. "¿Qué parece? ¿Una conversación romántica?", se quejó ante la inacción del resto. "Cuando lo sujeté, estaba aterrorizado. Realmente tenía miedo", describió. Finalmente, fue ella quien tuvo que llamar a las autoridades, pero el sujeto escapó.



Por ello, la policía difundió las imágenes para intentar identificar al pervertido y resaltó el coraje de Aia, aunque aclaró que no recomienda imitar las acciones de la mujer.

Ella no se arrepintió de lo que hizo y añadió que pensó en la seguridad su hija cuando lo enfrentó. "Claro que no (se arrepiente). No estaba lista para ver su pequeño pene. No está bien".







Fuente: Infobae