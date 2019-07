Alberto Fernández desembarcó en Santa Fe buscando el voto hostil al kirchnerismo

A dieciocho días de las elecciones primarias, y buscando seducir a un electorado esquivo para el kirchnerismo, Alberto Fernández desembarcó este jueves en una zona productiva del norte santafesino. El precandidato presidencial del Frente de Todos sumó en su recorrida el respaldo de Omar Perotti, quien el mes pasado logró que el peronismo le arrebatara la gobernación al socialismo tras 12 años.

En su recorrida, Fernández criticó a Mauricio Macri porque “llegó hace cuatro años y apagó la economía”, cuestionó los acuerdos con organismos internacionales de crédito aunque aclaró que “eso no quiere decir” que no tenga intenciones de pagar, y planteó que maneja “versiones intranquilizadoras” sobre la empresa venezolana encargada del escrutinio provisorio en las elecciones.

El precandidato presidencial participó de actividades con militantes, intendentes y jefes comunales, sindicalistas, empresarios y productores. Reconquista, Rafaela, Esperanza y la capital santafesina serán parte de un recorrido en territorio productivo y chacarero, una zona donde el voto suele ser hostil al kirchnerismo.

Allí, sin embargo, la imagen de Perotti es fuerte, ya que tiene una aceitada relación con los sectores productivos. Fernández logró pegarse al dirigente que permitió al peronismo recuperar el poder en Santa Fe. Para el triunfo de Perotti fue clave la unidad de todo los sectores partidarios en la provincia.

Moderado, evitó pronunciamientos públicos durante las semanas posteriores a su victoria, pero finalmente aceptó dar respaldo al candidato del kirchnerismo. Perotti y Fernández mantienen una cordial relación desde los tiempos en que uno era Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y el otro intendente de Rafaela.

En Reconquista, Fernández prometió que en caso de ganar terminará con “la grieta”, aunque criticó con dureza las políticas económicas del Gobierno. “Conmigo no esperen que la grieta se profundice. Para mí la grieta se terminó el día que yo llegue, porque la Argentina no soporta más una sociedad dividida”, aseguró.

“Yo represento los intereses de los que trabajan y viven en la Argentina. No voy a privilegiar a ningún organismo internacional ni a ningún acreedor por sobre la gente. Esto no quiere decir que no querramos pagar. Vamos a pagar, pero no le vamos a exigir más esfuerzo a la gente. El esfuerzo que ya le han exigido ya ha sido mucho”, planteó en el contacto con los medios.

El ex ministro habló del cierre de empresas, del desempleo y de la pobreza. Y puso como ejemplo la situación de los jubilados. “No podemos vivir en una sociedad en la que los jubilados tienen la disyuntiva entre pagar la luz o pagar el medicamento. O lo que es peor: si cenan o pagan el medicamento”, planteó.

Las recorridas de Fernández antes de las primarias incluirán este viernes actividades en Santa Fe capital, y en los próximos días visitas a Córdoba y Entre Ríos, territorios en los que espera revertir las buenas performances de Cambiemos en 2015 y 2017. Las dos son provincias gobernadas por peronistas que, sin embargo, mantienen una aceitada relación con el Gobierno nacional.

