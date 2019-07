Duro momento de Fredy Villareal: “Pasé un mes en terapia intensiva; estuve a punto de morirme”

Fredy Villareal estuvo invitado al programa “Cortá por Lozano”, donde se sinceró y habló de distintos temas con Vero Lozano. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes fue cuando recordó su internación y sentir que estaba cerca de la muerte.

Durante 2016, Fredy Villareal fue internado por una complicación intestinal grave que lo llevó a estar hospitalizado durante varias semanas. De hecho, recordó: “Pasé un mes en terapia intensiva. Era todo blanco, como estar en una casa de electrodomésticos. Estuve a punto de morirme. Sentí el arpa. Zafé”.

De hecho, la enfermedad “se me complicó con una infección y me dolía todo”, reveló el humorista, quien indicó que la pareja de ese momento, Paula Ulla fue quien lo acompañó de manera permanente. Sin embargo, “ahora estoy soltero. Soy el amor de mi vida. Todos los artistas somos un poco narcisistas”, reconoció Fredy Villareal entre risas.

Respecto a sus inicios y deseos de dedicarse al humor, Fredy Villarealrecordó que tenía una maestra llamada Rosita que un día “preguntó si alguien quería bailar el gato y yo levanté la mano, pero no me eligieron. El día de la actuación faltó uno, volví a levantar la mano cuando preguntaron, la ensayé en cinco minutos y actué”.

Sin embargo, la experiencia lo llevó a vivir otra sensación que lo marcó de por vida. Al respecto, detalló: “La bombacha me quedaba grande, se me cayó y se rieron todos. Me gustó hacer el ridículo. Ahí descubrí que quería hacer esto”.