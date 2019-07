Alberto Fernández en Rafaela: "Los jubilados tendrán remedios gratis, hacerlo es fácil"

El precandidato a Presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en su recorrida por la Provincia de Santa Fe, dio importantes definiciones respecto al campo y a sus vínculos políticos con los gobernadores.

Previo a reunirse con la Comisión Directiva del CCIRR, brindó una conferencia de prensa con los medios locales, rodeado del senador departamental Alcides Calvo, Omar Perotti, el Intendente Luis Castellano -quien inició la exposición quien dijo que estaban en "uno de los epicentros del sector productivo de la región" - y el precandidato a diputado nacional Marcos Cleri.

Consultado sobre su posición hacia el sector agropecuario, dijo que "todo el campo tiene un rol importante en la economía argentina y no lo podemos negar. En un país que está tan endeudado, el mayor productor de dólares es el campo. Lo que tenemos que tratar de hacer es ver cómo ellos ven favorecida la producción y las condiciones para exportación. Cuando digo que no hay que mirar para atrás es porque sé que hay un sector que ha quedado resentido o molesto con las políticas que en algún momento ejercimos. Eso es algo que pasó. Todos tomamos en cuenta esa experiencia, que no ha sido buena. No podemos pensar a la Argentina sin el campo. Vengo de Reconquista, donde la producción ganadera es importante. Lo que tenemos que hacer es promoverlo, porque nos va a permitir tener los dólares para cumplir con las obligaciones que este Gobierno ha asumido".

Sobre las retenciones, dijo que "es algo a ver. Lo que pasa es que el Gobierno ha generalizado las retenciones de un modo asombroso y preocupante. Eso tampoco es bueno, porque poner retenciones a quienes agregan valor no lo es".

"Lo que creo es que hay que mirar para adelante con el campo y avanzar juntos. Hay un tiempo nuevo que se inicia. Lo tenemos que trabajar todos juntos, porque el estado en que está el país no es bueno", completó.

REMEDIOS A JUBILADOS

Fernández prometió dar remedios gratis a todos los jubilados. "Hacerlo es fácil. El cálculo que hicimos nos da 14.000 millones de pesos. El peor da que $19.000 millones. Esa cifra es lo que se paga de intereses a los bancos por LEBAC a 10 días. ¿Eso es un dilema? No. Hay que dejar de pagar a los especuladores y darle la plata a los abuelos. Represento a la gente: a los que trabajan, producen, estudian... no represento a banqueros. Su representación está en otros lados", explicó.

COMPROMISO CON TODOS

El fin de semana pasado, cuando se anunció la visita de Fernández a la provincia, se había adelantado que hoy firmaría junto a Perotti un acta - compromiso. El postulante a la Casa Rosada anticipó que no se haría: "cenamos con Omar hace unos días y allí él me dio una idea que me pareció correcta, que es un compromiso, en este caso, con los santafesinos, sobre qué tareas deberíamos abordar de inmediato para empezar a solucionar los problemas de Santa Fe. Pero me entusiasmé tanto que me propuse hacer lo mismo con cada gobernador. Así que le decía a Omar que, aunque ya tenemos el acuerdo, lo vamos a dejar para la semana previa a la elección y nos juntaremos con todos los Gobernadores (los electos y los que podrían serlo de nuestro Frente) y vamos a firmar un acuerdo provincia por provincia para empezar a federalizar a la Provincia. Será la semana previa a las PASO".

En relación a deuda de Nación a Santa Fe, dijo que "ese es un problema que resolveremos cuando llegamos". Y anticipó que propondrá un nuevo esquema de coparticipación.

RUTA 34

Fernández no pudo aterrizar en Rafaela y su avión lo hizo en Sunchales. Con lo cual, hizo el trayecto por la ruta 34 en auto. "Uno de los problemas que tiene todo el interior, lo acabo de ver con la ruta 11, es un problema de infraestructura. Hay que resolverlo", indicó y agregó: "Ya venía construyéndose el ensanchamiento de la ruta 34. Este Gobierno hizo un plan y la discusión era sobre si se hacía autopista o autovía y finalmente no hicieron nada. Lo que necesitamos es resolver problemas, no multiplicarlos. Siento que así como ha pasado con la economía, el Gobierno ha tendido a multiplicar los problemas. No tenemos mucho tiempo para resolver los problemas", dijo.

PEROTTI

"Cuando llegamos con Néstor, empezamos a ver que había un municipio que funcionaba bien: era Rafaela. Y la poníamos como ejemplo de todo el país. El Intendente era Omar. Lo conozco desde entonces. Tengo la certeza de que el país que Omar quiere es el mismo que quiero yo. Vamos a poder dar solución a mucho de estos problemas juntos", indicó.

Fuente: La Opinión, sobre una nota del Periodista Adrián Gerbaudo