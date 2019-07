“Me encantaría debatir con Macri”, reiteró Alberto Fernández

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, convocó hoy “a todos los argentinos” a votar por un modelo “productivo” que él representaría en contraposición con uno “especulativo” del presidente Mauricio Macri.

También insistió en descartar una eventual reforma laboral como propone el Gobierno nacional y se mostró dispuesto a debatir con Macri tal como sucederá en dos ocasiones tras las Paso del 11 de agosto y antes de la general del 27 de octubre.

“Si llega la instancia, debatiremos. A mí me encantaría debatir con Macri”, afirmó Fernández. Aunque apuntó: “No tiene mucho sentido que le preguntemos algo (al presidente y candidato de Juntos por el Cambio) porque generalmente no contesta. La campaña está toda guionada”. Fernández dijo esto en una conferencia de prensa junto con el gobernador electo de Santa Fe, el peronista Omar Perotti, en la capital provincial. Precisamente en la Universidad Nacional de Santa Fe será el segundo debate entre los candidatos el 13 de octubre.

Durante la conferencia, el candidato peronista-cristinista convocó a que lo voten a partir del modelo “productivo” que propone. “Vengo a pedirles a los santafesinos que cambiemos esta historia. No me importa si son socialistas, peronistas o hayan votado en su momento a Cambiemos; eso no me preocupa”.



“Me preocupa que todos entendamos el riesgo que corremos. Lo que está en debate son dos modelos de país: o uno que desocupa gente, genera pobreza, cierra empresas; u otro que es crear un país productivo donde las pymes vuelvan a abrir las persianas y los trabajadores recuperen el trabajo. Yo convoco a todos los argentinos. No les pregunto de dónde vienen sino a dónde quieren ir”, señaló.

Por otra parte, descartó una eventual reforma laboral si es electo. “No es verdad que el problema en este país son las leyes laborales, el problema es que la economía está parada”, dijo, y defendió el “debate entre empresarios y trabajadores” porque “es muy útil”.

“El conflicto salarial y de las condiciones de trabajo debe resolverse en ese debate. No debemos impedirlo, porque cuando se lo impidió todo fue para peor, el salario se deterioró y por eso vemos esta suerte de ‘uberizacion’ del trabajo, donde se ha precarizado y las condiciones salariales se han deteriorado tanto. Hay que volver a la lógica de la paritaria”, afirmó.

Fernández hizo estas afirmaciones en su segundo día de visita a Santa Fe, tercer distrito electoral del país. Durante su recorrido se reunió con empresarios, legisladores, intendentes y gremialistas en las ciudades de Reconquista, Rafaela, Esperanza y la capital provincial.

En otro momento, el principal candidato opositor sostuvo que Perotti “planteó firmar un acuerdo para Santa Fe porque son muchos los temas pendientes que tiene la Nación con Santa Fe, desde cuestiones de infraestructura a deudas emanadas de un juicio. Me pareció una buena idea que empecé a hablarla con otros gobernadores y les propuse hacer lo mismo”.



Y remató: “En esta Argentina actual se da una discusión radial entre el poder central y las provincias, que no sirve. Eso nos ha conducido a esta Argentina desigual en la que vivimos. Si algo podemos dejar como un buen resultado tras cuatro años de gobierno, es hacer una Argentina federal”.

