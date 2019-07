María Eugenia Vidal le contestó a Aníbal Fernández por haberla comparado con Barreda: “Habla más de quien lo dijo que de mí”

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le contestó al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, quien este viernes la comparó con el cuádruple femicida Ricardo Barrera: "Habla más de quien lo dijo que de mí", respondió Vidal antes de un acto partidario en Mar del Plata.

"No contesto las agresiones. No lo hago nunca. No lo voy a hacer ahora. Es importante que uno sea quien es siempre, esté o no en campaña. Creo que habla más de quién lo dijo que de mí", precisó Vidal.

Fernández, que perdió las elecciones de 2015 con Vidal, se metió en la campaña a pesar de apenas competir por una banca de concejal en Pinamar: "La gestión es impresentable, es vergonzante, lo que estamos viendo es una catástrofe atrás de otra, toda provocada por ella".

Y agregó: "Se acuerdan de que tenía una publicidad que decía '¿Con quién dejarías a tus hijos: con María Eugenia Vidal o con Aníbal Fernández?'. Yo sabes a quién no se los confío: ¡A ella! Después veo con el resto, por ahí se lo dejó a [Ricardo] Barreda, a ella no", lanzó sobre el odontólogo de La Plata que en 1992 mató a su esposa, hijas y suegra.

El oficialismo también salió con todo a cruzar al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández y lo acusó de "misógino y violento" por haber dicho que prefería confiarle sus hijos al cuádruple femicida Ricardo Barreda antes que a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

"La comparación de Aníbal Fernández del cuádruple femicida Barreda con María Eugenia Vidal es violenta y misógina", lanzó la diputada de Cambiemos Silvia Lospennato, que fue la primera en salir al cruce de Fernández y pidió a todos los partidos que lo repudien.

La respuesta desde las huestes de María Eugenia Vidal llegó a través de Lospennato, pero a ella se sumaron más.

Le siguió la actual titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso: "Los que no quisieron ni quieren dejar a sus hijos con vos fueron y son los bonaerenses y lo bien que han hecho", escribió.

Y le dedicó otro tuit en el que lo definió como "un personaje siniestro, misógino, violento, nefasto. De lo peor de la política argentina".

"Cuando tu cabeza funciona con perversidad. #NoVuelvenMas", escribió la diputada santafesina Lucila Lehmann.

También lo hizo Fernanda Reyes, funcionaria de la ANSES y militante de la Coalición Cívica: "La liviandad y la irresponsabilidad con la que habla este personaje, es el reflejo de lo que fue la gestión del kirchnerismo. Mi acompañamiento y solidaridad a @mariuvidal".

"No tengo dudas de vos. Gracias por recordarle a los bonaerenses quiénes son ustedes y quién María Eugenia Vidal", sostuvo la diputada mendocina por la UCR Claudia Najul.

También en modo campaña se sumó el diputado Eduardo Amadeo: "Otra vez, Anibal o Maria Eugenia. A quien elegir? Pensar tu voto", escribió.

Aníbal Fernández se metió así en la pelea bonaerense, al sumar que la gobernadora "no entiende un pomo" y que "ha endeudado a la Provincia y no lleva adelante ningún servicio. Desertó de la salud, de la educación y la seguridad, dejó una catástrofe", opinó.

Por FM Futurock, Fernández dijo que está convencido que "Alberto Fernández gana en primera vuelta", pero dijo que lo suyo no es un pronóstico.

"Yo no tengo pálpitos, ni leo encuestas, lo que hago y me jacto de saber, es leer la política. No le he pifiado nunca, ni aún cuando me tocó perder, soy altamente optimista porque el pueblo argentino se pegó un tiro en el pie creyendo en el cambio, que fue un invento, creyendo en el 'se robaron todo', que otro fue un invento", expresó, rechazando las denuncias de corrupción contra el kirchnerismo.

"Alberto no es un farsante como el impresentable del Presidente que toda su vida ha hecho una farsa, que vivió de las prebendas del Estado y tiene una visión horrible", afirmó y diferenció a Alberto F.; "Es un hombre de la calle, de todos los días, que nunca se ha escondido, que no pones vallas en sus actos".

Hubo respaldo también para Axel Kicillof: "Me pone contento escucharlo hablar de la Provincia. Sabe mucho y lo pone en función de los bonaerenses".

