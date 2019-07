La Sociedad Rural no espera que Alberto Fernández visite su clásica exposición en Palermo

Como cada vez que hay elecciones presidenciales, la política se transforma en el tema preferido en las mesas del Restaurante Central de la Exposición Rural. Entre análisis de encuestas y pálpitos electorales, las preguntas están enfocadas en saber qué candidatos irán a recorrer la muestra que este año exhibe todo su esplendor, por la cosecha que casi llegó a los 150 millones de toneladas (con rotación de cultivos y sin "sojización") y una nueva fuerza exportadora para la carne bovina, porcina, caprina, como en los mejores tiempos de la historia.

Entre las bandejas con revuelto gramajo y bife de lomo a la brasa, distribuidos por mozos y mozas que hoy sirvieron 1.000 comandas solo en el restaurante más tradicional (hay otros cuatro, más decenas de puestos al paso en todo el predio), Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, aseguró a Infobae: "Nosotros no invitamos a nadie, la feria es abierta y pueden venir a recorrerla quienes tengan interés, los candidatos tampoco están obligados a avisar a nuestro ceremonial".

Es que desde que trascendió que Alberto Fernández podría visitar la Exposición hubo varios socios que expresaron preocupación ante la posibilidad de que no sea especialmente bienvenido, lo que sería no solo un problema para el candidato presidencial, sino también para la SRA, que busca mantener un buen vínculo institucional con todas las fórmulas electorales.

"Las heridas no están cerradas", dijo una socia de la entidad en una mesa del fondo cuando se le consultó qué haría frente a esa visita. Sin embargo, un cabañero aseguró: "A mí me encantaría que venga, para que vea que no nos han vencido".

Un joven productor agrícola, hijo de una familia sin prosapia pero con inversiones de punta en el sector, garantizó: "No tengo rencores, tal vez lo mejor es que venga a ver qué pasa en el campo profundo y sepa a qué atenerse si llega a ganar".

Como sea, cerca del candidato del Frente de Todos aseguraron: "No está en nuestra agenda la visita a la Rural". Y explicaron: "Nos está yendo muy bien en la calle en lugares vinculados al campo, como Santa Fe y Córdoba, donde vamos a volver a ir la semana próxima otros dos días". También dijeron: "Alguna cabaña podría invitarnos, pero todavía nadie lo hizo, así que tampoco lo evaluamos".

En cambio, el candidato que ya estuvo de visita es Horacio Rodríguez Larreta, que va por la reelección a jefe de Gobierno de la Ciudad de Juntos por el Cambio. El día de la apertura fue al acto oficial, pero ayer recorrió la muestra con su esposa Bárbara Diez y su hija más chica, en una visita a la gente de la Rural que definió como "familiar", ya que lo hizo sin asesores ni equipo de prensa, buscando contactar con el público visitante como un padre de familia más.

También esperan la visita de Roberto Lavagna, el candidato a presidente de Consenso Federal. Ayer lo vieron recorrer en forma privada, como cabañero de Angus, el pabellón donde están los ejemplares de la raza que cría. Y, como ya sucedió otros años, esperan que el lunes posterior a la inauguración se dé una vuelta como candidato.

Claro que la expectativa está en la inauguración, el sábado 3 de agosto, cuando socios y expositores lleguen para escuchar el discurso del presidente Mauricio Macri, que este año va por la reelección. En cada rincón de la muestra hay una expresión favorable a su campaña, a pesar de la desilusión que les significó en su momento el regreso de las retenciones.

Los tamberos están con una rentabilidad que no tenían desde hace décadas, los ganaderos todavía están por debajo de la media histórica pero tienen la esperanza de que lleguen a ellos también los beneficios de la exportación, los vendedores de insumos y maquinaria empiezan a recuperarse después de años de grandes dificultades, las tasas de interés hacen difícil nueva inversión pero las oportunidades de exportación son excepcionales. Y le reconocen al Presidente características atípicas para un gobernante.

En una mesa del Restaurante Central, por ejemplo, se comentaba la importancia que Macri les da a las mesas de productividad sectoriales. Contaban que en el área forestal lograron superar trabas que parecían imposibles, como la ley que en Entre Ríos impedía exportar madera, aprobada en esa provincia en tiempos de "guerra" con Uruguay, ya que no querían que el país vecino se beneficie con más producción. "Así se perjudicaban ellos, pero también nosotros. El Presidente tuvo que hacer tres reuniones con los distintos actores de esa mesa, hasta el gobernador (Gustavo) Bordet vino con la ley derogada", contaron.

"Hay quienes piensan que Macri pierde demasiadas horas en algunas cosas que normalmente quedan para funcionarios de menor rango, a nosotras nos parece que la obsesión en los detalles es lo que va a sacar el país adelante", comentaron en otra mesa, esta vez de mujeres, entre quienes estaban Adela Nores, directiva de la SRA, y la empresaria Fabiana Ricagno.

Eufórico, Luis Miguel Etchevehere, secretario de Gobierno de Agricultura, Ganadería y Pesca, contó: "Ayer estuve en Rosario para el primer envío de carne de cerdo a China, y hoy está saliendo desde el sur el primer cargamento de carne patagónica a Japón, así que no dudo que el Presidente será más que bienvenido porque, a pesar de las dificultades, el rumbo del país está muy claro y solo necesitamos que este proceso se consolide en el tiempo".

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Silvia Mercado