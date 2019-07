"El problema no son las leyes laborales, es la economía que está paralizada"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández habló en conferencia ante la prensa, en el hotel UNL-ATE. Esta será la última parada de su recorrida en la Provincia de Santa Fe.

Respecto a la política salarial que implementaría si gana las elecciones, Fernández sostuvo que "nosotros establecimos las paritarias en 2013 y los resultados fueron buenos, definitivamente, y creo que el debate entre empresarios y trabajadores es muy útil y que el conflicto salarial debe resolverse en ese debate y que nada podemos hacer para impedirlo, creo que cuando se impidió, fue para peor, el salario se deterioró como se deterioró, el trabajo se ha precarizado +creo que hay que volver a la lógica de la paritaria y que, además, esos problemas por lo que plantean y reclaman una reforma laboral, con la que yo no estoy de acuerdo, son debates que deberían darse sector por sector en las paritarias y allí resolverse”.

Y agregó: “No es verdad que el problema son las leyes laborales, el problema es la economía que está paralizada. Lo que necesitamos es que las empresas produzcan y vendan”.

Spbre el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea y que posición asumiría su bloque en el Congreso, Fernández manifestó que "hay que buscar de modo inteligente sumarse a la globalización (…) el acuerdo estuvo paralizado hasta el 2006 y quien revivió el acuerdo fuimos nosotros, después se paralizó y en 2010, CFK volvió a revivirlo, con lo cual nuestro problema no es hacer un acuerdo con la Unión Europea que puede ser muy saludable, el problema es qué contenidos tiene el acuerdo, porque si el acuerdo sirve para que entren quesos franceses, qué vamos a hacer con la industria láctea argentina”.

Y añadió: “Mi mayor preocupación es que la industria argentina siga creciendo y de trabajo, no degustar quesos franceses, pero yo no le escapo a la globalización, lo que digo es que lo hagamos con inteligencia, pero no sé por qué estamos discutiendo esto porque no hubo ningún acuerdo, fue una mentira del Gobierno, lo que se abrió fue una instancia de negociación”.

Fuente: Agenciafe