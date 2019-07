La "gran" semana de Bonino, la peor de Viotti y el Radicalismo de Rafaela

Hoy excepcionalmente, ya que lo hacemos los días Viernes, reproducimos la editorial de Diario La Opiión, en donde se hace un certero y muy atenido comentario sobre el panorama político de nuestra ciudad, de la Provincia y de la Nación.

En la nota de ayer Viernes, sobresalió lo que nosotros cubrimos durante toda la semana y es el enojo del Presidente Macri con los Radicales de Rafaela y el apoyo incondicional a Lalo Bonino.

LA SELFIE DE

LALO Y MAURI

Una nutrida delegación de dirigentes de Cambiemos Rafaela viajó hacia Sunchales el miércoles para esperar al presidente, Mauricio Macri, en la zona rural elegida para mostrar los avances de las obras hídricas del Canal Vila - Cululú y la Cañada sunchalense.

El presidente del Concejo Municipal, Lalo Bonino, fue uno de los tantos que bien abrigadito participó de la breve ceremonia encabezada por el jefe de Estado delante de las máquinas que no dejaron de trabajar. Y logró una selfie con Mauricio, quien se mostró dispuesto a retratarse con todos los que desafiaron al clima.

Al regreso, Lalo declaró en LT28 que las diferencias internas en Cambiemos Rafaela -en concreto, su distanciamiento con Leo Viotti y la relación más fría con los radicales- no afectan la campaña nacional y que el objetivo es que Macri sea reelecto. Consultado por qué el Presidente optó por esquivar esta ciudad, respondió que ya vino varias veces y que a veces inciden otros factores, como la labor de prensa o la seguridad.

De todos modos, en las redes sociales, los sectores vinculados a Alberto Fernández plantearon otra teoría. "Macri se bajó de hacer campaña a Rafaela, porque no juntaba ni 300 personas mientras que Alberto Fernández tiene reservado un espacio de la UOM que alberga a mucha más gente. Parece que el Sr. Presidente trata desesperadamente de evitar poder ser comparado. #TodosConAlberto", decía uno de los tantos tuits.

FIN DEL RECESO

EN EL CONCEJO

Los chicos volvieron a las aulas al inicio de esta semana tras dos semanas de vacaciones de invierno mientras que los concejales regresarán a la labor legislativa plena el próximo lunes después de un mes de receso. El jueves ya será agosto y por tanto debería realizarse la primera sesión pública del segundo semestre a partir de las 9:00. Con las PASO nacionales a la vuelta de la esquina, será inevitable que las elecciones nacionales se cuelen en cualquier debate entre los bloques de Cambiemos y del peronismo.

Esta semana el macrista Hugo Menossi anticipó, en declaraciones a LT 28, que es necesario revisar la fórmula polinómica que se utiliza para actualizar los valores de la Tasa General. "Tuvimos un aumento de la Tasa producto de la fórmula polinómica de casi un 62%. Yo creo que vamos a tener que revisar la manera del cálculo porque se ha ido el número muy arriba, no tiene nada que ver con lo que son los ingresos de los ciudadanos rafaelinos", declaró el edil al respecto. Además, descartó que en caso de que se avance con el replanteo de la fórmula aumente el riesgo de desfinanciar al Municipio. "Tenemos la Tasa más cara de la provincia de Santa Fe, prácticamente. Estamos parejos con Venado Tuerto. Es una locura que aumente un 62%", subrayó el edil. "Le estamos aumentando a la gente algo que realmente no es. Me parece que hay que revisarlo", agregó Menossi. Palabras más palabras menos, deslizó que los frentistas están pagando demás... por tanto como diría Maradona, LTA.

MAURI AL CAMPO,

ALBERTO A LA CIUDAD

Dios los cría y la campaña los amontona podría ser la reversión del célebre refrán. Es que lo tres principales candidatos a la Presidencia de la Nación estuvieron en 48 horas en la provincia de Santa Fe. El miércoles Roberto Lavagna junto a Miguel Lifschitz en Rosario, el mismo día Macri en Humberto y Sunchales mientras que Alberto Fernández unió ayer varios puntos del territorio santafesino, entre ellos Reconquista, Rafaela, Esperanza y anoche la capital provincial, siempre acompañado por el reaparecido Omar Angel Perotti, el senador nacional que redujo al mínimo su exposición pública desde que es gobernador electo. Ahora, con la campaña nacional en su pico, el rafaelino ha tenido que mostrarse junto a Alberto Fernández en su desembarco por las llanuras santafesinas.

Una observación sobre los aeropuertos de Rafaela y Sunchales: Macri aterrizó en la pista más amplia de la vecina localidad. Fernández, también. Cabe, por tanto, una urgente discusión sobre lo que se debe hacer con la mini pista rafaelina y un sinceramiento del Area Rafaela Metropolitana.

Respecto a los escenarios elegidos para hacer campaña, Macri ha elegido ir al campo más que a la ciudad. Ahí donde están los productores que les fue bien y representan parte de su base electoral. Fernández en cambio esquivó las áreas rurales que desde el 2008 están divorciadas del kirchnerismo por la 125 y las retenciones. Cada uno optó por estar en sus zonas de confort. Porque en la ciudad, donde está la industria y el comercio, el malhumor está a la orden del día con el actual Gobierno, en especial sectores industriales que se esfuerzan por mantenerse en actividad.

Párrafo aparte sobre Macri. Como una estrella de rock sacudió la siesta de Humberto Primo. Quedó en la historia como el primer Presidente de la Nación que visita al pintoresco pueblo. Se mostró como "un tipo común" -el slogan de Alberto F.- cuando entró al bar, saludó a los parroquianos, pidió un agua, tomó de pico contra el mostrador y luego fue al baño. Además, se subió a la chata de una camioneta junto al presidente comunal, Mauro Gilabert, donde recibió el calor de los humbertinos que le vinieron bien en un día frío y en una campaña en la que rema de atrás.

Como anécdota, poco después cuando pronunció su discurso en tierras sunchalenses, y mientras destacaba la importancia de la obra contra las inundaciones a partir de la refuncionalización del Canal Vila Cululú y de la Cañada Sunchales, Macri mencionó a localidades que se benefician con esta inversión. Recordó Soutomayor y cuando quiso decir Ataliva no pudo ("Ati... At" alcanzó a murmurar) hasta que le soplaron y salió del bache.

PEROTTI DE NUEVO

EN CAMPAÑA

Tras la exigente campaña que esta vez si tuvo final feliz con una victoria que lo llevará a la Casa Gris en diciembre, Omar Perotti se tomó un mes sabático en julio.

Con las elecciones nacionales no tuvo más remedio que volver, en esta oportunidad para acompañar a Alberto Fernández en su campaña presidencial. Un día antes el rafaelino se dejó ver por Córdoba donde almorzó con el gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti. Dialogaron "sobre temas de interés común entre ambas provincias". Fue, en cierta forma, el fin de la hibernación en la que estaba el rafaelino.