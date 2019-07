"El Presidente no quiere que te saques foto con él", le dijeron a Viotti

"Leonardo, el Presidente no quiere fotos con políticos, salvo un par de ellos, no estás en la lista, entendéme", fueron las textuales palabras que le dijeron a Viotti a poco de llegar al Canal Vila Cululú, lugar en donde Mauricio Macri convocó a dirigentes y periodistas en su visita a la región que no incluyó nuestra ciudad en un claro mensaje de descontento con la dirigencia local de Cambiemos, pero más con el ex candidato a Intendente, hoy devenido a menos, como siempre decimos, culpa de sus propios errores y de la gente que lo usó para poder arribar por incapacidades propias y lo "quemó" antes de tiempo,

"Esto es cosa de Lalo, no me cabe la menor duda, es un verdadero botón hdp, yo estaba seguro que algo había, yo me voy", le dijo Viotti a una Concejal del Radicalismo que estaba en el lugar pero sin intención de foto alguna, la señora últimamente está demostrando mas timing político de lo que algunos le auguraba, entre ellos "EL PROHIBIDO".

Lo llamativo de todo es que cuando se anunció la presencia de Macri en Rafaela, lo que finalmente no se dio, quien tomo la "batuta" en los medios y recorrió los mismos invitando a la gente a concurrir y a brindarle apoyo al primer mandatario, fue precisamente Leonardo Viotti, hecho que no fue tomado para nada bien por Bonino, que comenzó a mover los hilos necesarios para que se censurara al otrora "Pibe Maravilla" , hoy "EL PROHIBIDO".

La interna de Cambiemos en Rafaela va a dar mucho más que hablar, seguramente la sangre si va a llegar al río y hay quienes ya están haciendo cola para tener la mejor ubicación en esa obra que al parecer fue escrita por Castellano y Perotti.