La reunión secreta que moverá los cimientos de la política de Rafaela

Hubo traiciones y muy fuertes, participaron dos políticos de primera linea del peronismo de Rafaela y un Radical.

Lo saben sólo ellos y quien se encargó de organizar todo... y por supuesto R24N.

Se escucharon cosas como: "No se puede improvisar más, en las elecciones pasadas pudo haber pasado cualquier cosa, si hasta se pudo destacar un judío y cordobés,algo impensado para nuestra ciudad, por culpa de todos estuvimos ahí de que un chico bueno pero inexperto sea intendente, te reitero, no puede pasar más esto, tenemos que saber trabajar para la próxima y vos tenés que agarrar el toros por las astas en tu partido, esto no puede volver a pasar, vos sos rafaelino".

Mañana, la nota completa de la reunión que va a hacer mover los cimientos de la política de Rafaela