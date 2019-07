El kirchnerismo intenta despegarse del ataque de Aníbal Fernández a María Eugenia Vidal: ahora dicen que “no representa” al espacio

Los principales referentes no salieron a defenderlo ni criticarlo. Y buscan atenuar el impacto en la campaña. “Son opiniones propias”, afirman cerca de Alberto Fernández.

Mientras el oficialismo salió en cadena a criticar a Aníbal Fernández por sus dichos contra María Eugenia Vidal y solidarizarse con la gobernadora, en el kirchnerismo no dan lugar al análisis. Aseguran que son "opiniones propias" del ex funcionario, que resultan "indiferentes" porque "no representan" al espacio.

"Antes de dejar a mis hijos con Vidal se los dejo a Barreda", fue el desafortunado comentario de Aníbal Fernández, por el que le llovieron críticas en las redes, incluso por parte de la militancia kirchnerista.

Pero los principales referentes del Frente de Todos no salieron a defenderlo ni pretenden ahondar en el tema. En privado, rechazan sus dichos y los consideran "indiferentes" para la campaña.

"Aníbal es un personaje que siempre habló por cuenta de él. Sigue activo en política pero no tiene peso ni representa al espacio. Es candidato a concejal en un distrito chico del interior (Pinamar) y de una de las listas que se presentan ahí. Sus palabras no tienen ninguna incidencia", asegura un dirigente del peronismo bonaerense.

Cerca del candidato a presidente, Alberto Fernández, también le restan importancia. "Son opiniones propias, no representan a Alberto ni al espacio en lo más mínimo", apuntan.

Varios, molestos por la dimensión que tomó el comentario de Aníbal Fernández, coinciden en hacer paralelismos con la socia de Cambiemos, Elisa Carrió. "Dice animaladas similares o peores y nadie le pregunta a (Mauricio) Macri", plantean. "Y ella sí es parte activa del Gobierno", agregan.

Hasta ahora sólo dos voces del Frente de Todos salieron a cuestionar el ataque de Aníbal a Vidal, ambas de candidatos.

Facundo Moyano, quien se presenta para diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires en la lista que encabeza Sergio Massa, fue el único que consideró que el episodio impacta en la campaña de Axel Kicillof para la Gobernación.

"Repudio el comentario de Aníbal Fernández comparando a la gobernadora con un femicida. No sólo daña la excelente campaña de Kicillof sino que ensucia el debate de ideas que requiere la política", tuiteó.

Matías Lammens, presidente de San Lorenzo y candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue el otro que desacreditó al ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.

"No estoy de acuerdo para nada, me parece una locura. Uno puede tener todas las diferencias políticas del mundo, pero (Vidal) es madre de familia, una buena persona, me parece una locura, una demencia", aseguró en declaraciones a LN+.

Además, este sábado la feminista Ofelia Fernández, quien con 19 años es candidata a legisladora porteña del Frente de Todos con el apoyo de Máximo Kirchner, tuiteó un mensaje en el que se trata de "salame" a Aníbal.

Mientras tanto, Aníbal se defendió solo en las redes. "A los ofendidos por mis dichos, no se olviden que el pensamiento estratégico del gobierno, lo conduce un personaje que afirmó que Hitler era un personaje fenomenal...", apuntó en relación al asesor estrella del PRO, Durán Barba.

"Nadie en su sano juicio piensa que de mis palabras se le endilgue a la gobernadora ser una asesina serial", agregó.

Con información de www.clarin.com