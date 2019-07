Cristina Kirchner: “Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela”

En medio de la campaña, la ex presidenta volvió a cargar contra el Gobierno: “Estos son capitalistas para ellos”, dijo.

En tono de campaña y en la que fue su exposición más vehemente contra el Gobierno desde que presenta su libro Sinceramente en distintas provincias, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo este sábado en Mendoza que Argentina está "igual que Venezuela" en relación con los problemas que tiene la gente para comer.

"No lo digo yo, lo dice la FAO, que en 2014 había sacado aquel informe que Argentina había llegado entre los países de hambre cero. Ahora nos marca a Guatemala, Venezuela y Argentina. ¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela? Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela", lanzó Cristina Kirchner durante la presentación de su libro Sinceramente.

La afirmación de Cristina Kirchner tuvo como único objetivo cuestionar la política económica del Gobierno pero fue, a la vez, una de las primeras oportunidades en las que reconoce la grave crisis que atraviesa Venezuela, que es conducida por Nicolás Maduro, al que durante su Gobierno apoyaron y hasta condecoraron en tiempos en los que era denunciado por violaciones a los derechos humanos.

"Somos un país y son políticas nacionales y terminan impactando y eso es maltrato. Que la gente no pueda comer en Argentina es maltrato. No estamos en África o un país en el desierto. Si producimos alimentos para 400 millones de personas no podemos tener gente con problemas de hambre", enfatizó Cristina Kirchner.

A apenas dos semanas de las PASO, Cristina dijo que tiene "mucha esperanza" en que el Frente de Todos gane las elecciones: "Sinceramente no creo que las sociedades se suiciden. No puedo pensar que la gente pueda siquiera imaginar cuatro años más con estas políticas", enfatizó.

Y sentenció: "Cuatro años más yendo a supermercados con estos precios, cargando la nafta que aumenta siempre, pasando por peajes en dólares".

A diferencia del acto que encabezó el viernes en San Juan, después de un homenaje a Eva Duarte de Perón al cumplirse 67 años de su muerte, la presentación de Sinceramente en el centro de congresos Francisco, en Parque Agnesi, San Martín, apuntó directamente a la campaña y a cuestionar las políticas del Gobierno.

Lo hizo desde el inicio, cuando volvió a hablar de "Pindonga" y "Cuchuflito" y sumó a "Cadorna" para cuestionar a las marcas de "leche que no son leche y queso que no es queso", y que fueron incluidas por el Gobierno en el programa Precios Esenciales.

"Que nadie se haga el tonto. Que las segundas marcas son cuando las grandes marcas deciden bajar los precios y darte algo de menor calidad. Y salieron todos a hacer una defensa de no se sabe qué cosa", lanzó.

