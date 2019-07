La reunión secreta que moverá los cimientos de la política de Rafaela. PARTE I

Hubo traiciones y muy fuertes, participaron dos políticos de primera linea del peronismo de Rafaela y un Radical.

Lo saben sólo ellos y quien se encargó de organizar todo... y por supuesto R24N.

Se escucharon cosas como: "No se puede improvisar más, en las elecciones pasadas pudo haber pasado cualquier cosa, si hasta se pudo destacar un judío y cordobés,algo impensado para nuestra ciudad, por culpa de todos estuvimos ahí de que un chico bueno pero inexperto sea intendente, te reitero, no puede pasar más esto, tenemos que saber trabajar para la próxima y vos tenés que agarrar el toros por las astas en tu partido, esto no puede volver a pasar, vos sos rafaelino".

"Creo modestamente que es hora que te pongas los pantalones y que comiences a trabajar en serio por la ciudad, sos el jefe natural de la oposición en Rafaela, Cambiemos se terminó, ya no existe y sus dirigentes se van a tener que reacomodar en distintas agrupaciones, en el Radicalismo el que tiene que mandar sos vos, es inaudito que un pibe inexperto estuviese a punto de lograr la intendencia, el daño a la ciudad hubiese sido terrible", dijo uno de los asistentes, mientras el dirigente aludido asentaba con su cabeza, pero esperaba el ofrecimiento, sabía que detrás de todo había un ofrecimiento.

La reunión se comenzó a gestar ni bien Omar Perotti ganó las elecciones y en Rafaela ya se sabía que nuestra ciudad sería el ejemplo a mostrar al país para las aspiraciones de Perotti a las presidenciales de 2023, si, parece apresurado pero la política es así, aun Perotti no comenzó su mandato como Gobernador pero ya está pensando en 2023, máxime si se tiene en cuenta que Santa Fe no tiene reelección ni lo va a tener por ahora y que todos están de acuerdo que el próximo gobierno Nacional va a ser de transición, ya sea Fernández o Macri.

La idea surgió de la mano derecha de Perotti, ya lo venía pensando antes de ganar las elecciones, ya venía imaginando a Perotti con la banda presidencial y para ello habrá que mostrar la mejor cara, y esa cara va a ser Rafaela, ciudad de Santa Fe que va a mostrarse al país como el ejemplo de lo que se tiene que hacer en el país.

Rosario es muy grande y aun hay que domarla, Santa Fe es un paso intermedio, pero en la cabeza de quien está planeando todo, le da vuelta por su cabeza la posibilidad de una abrupta interrupción en un supuesto nuevo gobierno de Macri, por ello no quiere librar nada al azar y trabajar con el "proyecto Rafaela al país" desde el minuto cero.

El proyecto de "la mano derecho" se puede lograr sí y solo sí con una oposición ordenada y que colabore en la ciudad y no dividida y con peleas estúpidas y caprichosas.

"Tu jugada fue perfecta, vos sabías que el primer lugar de concejal era para vos y que a Intendente no llegabas, el pibe se la comió y se embaló, pero ya demostró que le falta mucho, que llegó a su techo y que no tiene capacidad, ahora llegó tu momento y te tenés que hacer cargo si querés realmente que la ciudad despegue y para siempre, vos vas a tener lo que siempre quisiste, sabes que nunca te mentimos, los que te mintieron fueron los otros, aun estás esperando el cargo en la Universidad y nada, ya debés saber con quien tenés que tratar".

Luego de escuchar conceptos como estos en forma reiterada llegó la pregunta esperada: ¿Que quieren en forma concreta y que ofrecen en forma concreta?

Lo que viene realmente no tiene desperdicio, los audios van a dar que hablar y mucho, los cimientos políticos de Rafaela se van a mover y habrá muchas peleas y desengaños.

Por eso, vale la pena esperar al próximo informe, el que se va a llamar "LAS PROPUESTAS"