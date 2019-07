Macri puso a Bonino como su interlocutor en Rafaela

El hecho de que el Presidente de la Nación Mauricio Macri, no viniera a Rafaela en su visita a la región, estando, estando tan cerca y teniendo en cuenta la importancia de nuestra ciudad en toda la región, fue una clara señal del disgusto que el mismo tiene con la dirigencia de Cambiemos Rafaela y fundamentalmente con quien fue el último candidato a intendente Leonardo Viotti.

Detrás de ello hay una historia que muy pocos conocen y que nos fue revelado por un actor principal, alguien que conoce bien de cerca todo lo que pasó y que tiene dialogo directo y permanente con Bonino, casi un "confesor"

La historia dice que cuando culminó el acto electoral que le dio el triunfo nuevamente a Luis Castellano, Bonino se trasladó a Buenos Aires para consultar con un grupo de amigos y allegados sus pasos a seguir y fue ahí en donde talló y mucho un amigo personal de Bonino el Ministro Dietrich, este luego de una serie de consultas le fue muy claro y concreto: "Vos sos la verdadera figura del Pro, después de las elecciones tenés que iniciar un proceso en donde el radicalismo no tiene que tener ningún tipo de papel principal, el radicalismo no suma y el candidato Radical ya perdió y demostró que no pudo con el Intentente, ahora más que nuca es tú momento y tenés que plantarte, el centro del ring es tuyo"

Bonino vino a Rafaela mucho mejor de animo y con ganas de seguir dando batalla en la política local, ganas que había perdido como él mismo lo dijo, por que Viotti lo había traicionado.

Cuando se comenzó a organizar la presencia del Presidente en nuestra ciudad, grande fue la sorpresa de Bonino al observar que Viotti había tomado el papel de anfitrión, casi como en plena campaña, pero con una derrota a cuestas culpa de errores mayoritariamente propios.

Esta actitud de Viotti no solo no gustó en Bonino y sus laderos, sino, en allegados al Presidente, siendo esa, quizá, una de las razones por la cual Macri no pisó Rafaela en la jornada de hoy.FUE UN CLARO CASTIGO A LEONARDO VIOTTI

Cuando Bonino quedó en un momento a solas con el Presidente, más allá de sacarse la foto buscada, sus oídos se endulzaron con una frase que seguramente va a dar que hablar en el futuro : "Seguí con más fuerza que nunca y alejáte de los traidores"

Viotti la pasó muy mal y quedó muy mal parado

"El Presidente no quiere que te saques foto con él", le dijeron a Viotti

"Leonardo, el Presidente no quiere fotos con políticos, salvo un par de ellos, no estás en la lista, entendéme", fueron las textuales palabras que le dijeron a Viotti a poco de llegar al Canal Vila Cululú, lugar en donde Mauricio Macri convocó a dirigentes y periodistas en su visita a la región que no incluyó nuestra ciudad en un claro mensaje de descontento con la dirigencia local de Cambiemos, pero más con el ex candidato a Intendente, hoy devenido a menos, como siempre decimos, culpa de sus propios errores y de la gente que lo usó para poder arribar por incapacidades propias y lo "quemó" antes de tiempo,

"Esto es cosa de Lalo, no me cabe la menor duda, es un verdadero botón hdp, yo estaba seguro que algo había, yo me voy", le dijo Viotti a una Concejal del Radicalismo que estaba en el lugar pero sin intención de foto alguna, la señora últimamente está demostrando mas timing político de lo que algunos le auguraba, entre ellos "EL PROHIBIDO".

Lo llamativo de todo es que cuando se anunció la presencia de Macri en Rafaela, lo que finalmente no se dio, quien tomo la "batuta" en los medios y recorrió los mismos invitando a la gente a concurrir y a brindarle apoyo al primer mandatario, fue precisamente Leonardo Viotti, hecho que no fue tomado para nada bien por Bonino, que comenzó a mover los hilos necesarios para que se censurara al otrora "Pibe Maravilla" , hoy "EL PROHIBIDO".

La interna de Cambiemos en Rafaela va a dar mucho más que hablar, seguramente la sangre si va a llegar al río y hay quienes ya están haciendo cola para tener la mejor ubicación en esa obra que al parecer fue escrita por Castellano y Perotti.

Los días que vendrán serán sumamente importantes y con seguridad Lalo Bonino va a saber usufructuar su momento, en las redes sociales ya se puede ver como los reproches hacia Viotti se multiplican y las recriminaciones por su actitud durante el proceso electoral comienzan a arreciar con mucha fuerza.

Por el contrario, la figura de Bonino cambia de matices y el tiempo que cicatriza todo seguramente va a tener la ultima palabra.

Macri vino a la región, no lo quiso hacer a Rafaela, pero su no presencia dejó mucho más tela para cortar que si su estadía se hubiese concretado, por ahora el ganador se llama Lalo Bonino y Viotti comienza a saborear el amargogusto de la derrota, la soberbia y la desprolijidad.