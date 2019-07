Los pequeños y medianos productores agrícolas se encuentran en apuros

El pequeño y mediano productor atraviesa dificultades y aún se ve la migración desde el campo a la periferia de grandes ciudades. Este panorama lo confirmó el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, quien además analizó la situación del agro en el país. “El productor pequeño y mediano está complicado porque si son productos del consumo interno ha bajado el poder adquisitivo y al decaer la demanda baja el precio y si son productos de exportación tienen un buen precio, pero el sector exportador todavía no derrama esa situación hacia abajo”, aseguró.

De acuerdo con el representante de la Federación Agraria Argentina, uno de los principales impedimentos del desarrollo de los pequeños y medianos productores es la falta de un financiamiento adecuado que le permita reinvertir. “Se le hace muy difícil porque venía de un deterioro de muchos años”, detalló Achetoni. A pesar de este impedimento, planteó que hay otros mercados en los cuales se puede exportar.

“Para poder reacomodar toda esa situación adversa, quizá con potencialidades de mercado, hoy por hoy, como el de China, producto de su situación y de la peste porcina, puede Argentina o bien exportar directamente o que le dejen de traer productos porque los proveedores que tenía Argentina van a direccionarse más a China, tenemos la posibilidad de conformar a nuestro mercado interno y exportar también”, explico el presidente de la Federación Agraria Argentina.

Sin embargo, Achetoni le reclamó al Gobierno nacional que es necesario tener herramientas crediticias-financieras, que realmente sean específicas de la actividad y les dé posibilidades a los pequeños y medianos productores. Puntualmente, se refirió a las prefinanciaciones. “Que haya posibilidades de desarrollarse, de poder devolver un crédito y que haya la factibilidad de tener financiación, hoy no la hay por el sistema crediticio que hay, es imposible pensar en producir y tener financiación”, manifestó.

Una de las propuestas del representante de los pequeños y medianos productoras es la siguiente: “Las dificultades son para producir granos, oleaginosas, productos de las economías regionales, tabaco, azúcar, yerba, cualquiera de esas producciones principalmente las que tienen inserción local se reacomodarán si la generación de empleos y empleo estable, mejoran su poder adquisitivo”.

El presidente de la Federación Agraria Argentina, siguió su descripción de los sectores productivos pequeños y medianos y resaltó que es necesaria tanto una solución financiera, como una mejor distribución del circuito productivo. “Las inserciones con precios que no son tan tentadores no incentivan al sector productivo a mantenerse, hay muchos que están saliendo del circuito y está generando en algunos casos una concentración en pocas manos, que eso tampoco es bueno porque va a hacer que muchas familias salgan del circuito productivo y vayan a los conurbanos de las grandes ciudades”, le comentó a la Agencias Noticias Argentinas.

Finalmente, otro de los fenómenos que le preocupa a FAA es la migración de ciudadanos del campo a las grandes ciudades. “Lamentablemente eso no es bueno, es mucho más caro para los gobiernos mantener a la gente en la zona rural. Hasta ahora no se han encontrado los métodos para retener a la gente donde tiene que estar y darle las condiciones económicas, porque no es sólo mantenerla sino darle las condiciones sociales, accesibilidad a las nuevas tecnologías, que tengan acceso a internet, a caminos, a la energía eléctrica que es fundamental y muchas regiones todavía no la tienen”, concluyó Achetoni.

Con información de www.elintransigente.com