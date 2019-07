"#SraCristinaLeCuentoQue", el hashtag de los exiliados venezolanos para repudiar los dichos de Cristina Kirchner

Durante la presentación de su libro "Sinceramente" en Mendoza, la ex presidenta profundizó sus críticas a la gestión de Mauricio Macri y aseguró: "Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela"

"Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela". Esa frase de la ex presidenta Cristina Kirchner durante la presentación de su libro "Sinceramente" en Mendoza, generó una fuerte reacción de los venezolanos que en muchos de los casos debieron escapar de su país a causa del régimen de Nicolás Maduro.

En este sentido, las críticas este domingo se agruparon en las redes sociales con el hashtag "#SraCristinaLeCuentoQue". "En Venezuela un salario mínimo compra 4 litros de leche; en Argentina un salario mínimo compra 297 litros de leche. ¡No banalice ni minimice la emergencia humanitaria venezolana!", señaló el analista internacional y director del Crieslac, Andrei Serbin Pont.

Por otro lado, el periodista Gabriel Bastidas afirmó: "Durante 2017 en Venezuela fallecieron semanalmente entre cinco y seis niños por falta de alimentación. No se burle de la crisis de la que usted es cómplice". En tanto, el sociólogo Charbel Najm expresó: "Los venezolanos hemos llegado a la Argentina huyendo de la peor crisis humanitaria que ha generado el modelo fracasado del que ustedes. Cristina Kirchner ha sido cómplice. Es una vergüenza se burlen de los venezolanos utilizando este tema para su campaña".

El médico venezolano Yang Álvarez, integrante de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, señaló: "El 64% de los venezolanos bajó 11 kilos por dejar de comer debido a la crisis humanitaria. No hable

ligeramente del hambre que causa desnutrición en mi país".

El periodista Oswaldo Avendaño, por su lado, recordó la condecoración con la orden de San Martín por parte de Cristina Kirchner a Maduro, y agregó: "El informe de Michelle Bachelet concluye que el régimen de Maduro utiliza los programas sociales de alimentos (CLAP) de forma discriminatoria por motivos políticos, y como instrumento de control social. No se burle del hambre de los venezolanos en su campaña".

En su gira editorial y de campaña por la presentación de su libro 'Sinceramente', Cristina Kirchner profundizó sus críticas a la gestión de Mauricio Macri. "Si estas políticas siguen cuatro años más, no van a quedar ni pasas de uva. Eso es maltrato, que la gente no pueda comer en un país como Argentina, que produce comida para 400 millones de personas, es maltrato. No estamos en África en algún páramo del desierto. Si producimos para 400 millones no podemos tener argentinos con problemas de hambre", aseguró la ex mandataria acompañada por el escritor Marcelo Figueras.

Ante una multitud, la senadora nacional comparó a la Argentina con otros países de la región en materia alimentaria, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

"En 2014, Argentina había llegado a estar entre los países de hambre cero y ahora está con problemas alimentarios. Nos marca a Guatemala, a Venezuela y a Argentina… Venezuela y Argentina. Se acuerdan… que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela. Bueno, sorry, hoy con la comida, estamos igual que Venezuela", sostuvo la candidata a vicepresidente del Frente de Todos.

Con información de www.infobae.com