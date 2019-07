Una nueva pelea entre el fundador de Mercado Libre y Juan Grabois: "Tal vez algún día se te ocurra laburar"

Como ya había ocurrido a principios de mayo, el cofundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y el dirigente social Juan Grabois, volvieron a enfrentarse, esta vez a través de las redes sociales.

"Tal vez, algún día, también se te ocurra laburar", fue el mensaje que escribió Galperín, críptico y sin destinatario. El guante, sin embargo, fue recogido por Grabois.

"Tenés acceso ilegal a la base de ANSES. Chequeá que laburo desde los 18", contestó el referente de la CTEP, que agregó: "Terminé dos carreras universitarias y una terciaria trabajando".

Lejos de quedarse callado el empresario comentó con ironía, en una referencia implícita a una frase con la que se suele asociar a la ex presidenta Cristina Kirchner: "Ah, sos abogado exitoso. Felicitaciones".

"No muy exitoso la verdad. Me esfuerzo y me arreglo como puedo, igual que el 90% de los argentinos. Tal vez deberías reflexionar por qué a vos te va tan bien cuando al resto nos va tan mal, ¿será tu talento o serán tus privilegios?", siguió Grabois.

A diferencia del anterior enfrentamiento, el cruce comenzó con el extenso hilo de un usuario, que a través de gráficos diferenció el crecimiento de las unidades de negocio de Mercado Libre en relación a los gobiernos de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner.

Fue Galperin sin embargo quien contestó primero. "Tal vez 'alguito' tuvo que ver el esfuerzo, el sacrificio y la capacidad de los 8 mil empleados en toda Latino América, que todos los días hacen la empresa? Digo, no? Ah, un detalle, Argentina representa aprox el 20% de los ingresos.".

El tuit se publicó el sábado y recién este domingo Grabois se hizo eco. "Todo bien con tu esfuerzo, capacidad y sacrificio. Es casi tan loable como el de miles de obreros, vendedores ambulantes, cartoneras, horticulteras, sin contar miles de pequeños empresarios y laburantes asalariados a los que no les va tan bien", replicó a través de un texto pegado en formato de imagen en la red social.

El nuevo cruce terminó a fin de cuentas trayendo a colación el mismo punto por el que habían discutido en mayo, relacionado al pago de impuestos: "(…) este zurdito simplemente se le ocurrió que pagues los impuestos", refirió en un pasaje del escrito.

