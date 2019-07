El periodista Joaquín Morales Solá lo cruzó a Alberto Fernández y lo acusó de dar “noticias falsas”

El periodista Joaquín Morales Solá salió a contestarle al candidato K Alberto Fernández tras la tensa entrevista que habían tenido el lunes pasado en el programa "Desde el llano" que conduce en el canal TN. El periodista aprovechó dos de los puntos en los que consideró que Fernández cayó en "noticias falsas " o "mentiras graves".

La entrevista del lunes pasado tuvo varios momentos tensos. El kirchnerismo salió luego en masa a sostener que el candidato había dejado "sin palabras" al periodista y "celebró" la actuación del ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner. En el reportaje, Fernández sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri "puso a dueños de medios opositores presos" y además aseguró que el déficit fiscal que dejó la ex presidenta Cristina Kirchner "fue del 1,8 por ciento según el Indec". Desde su columna dominical del diario La Nación, Morales Solá desmintió y criticó a Fernández por la falsedad de estos dos puntos.

Sobre el caso de Cristóbal López y Fabián de Sousa, los dueños del Grupo Indalo y que el ex jefe de Gabinete dio a entender que estaban presos por presión del Presidente, Morales Solá cuestionó: "La denuncia es grave, pero sería extremadamente gravísima si fuera cierta. No es cierta", aseguró y pasó a describir los motivos que los llevaron a estar con prisión preventiva.

Morales Solá recordó que si bien ambos son dueños de medios (el canal C5N, que repitió partes de la entrevista que dejaban bien parado a Fernández), "no están presos por eso, sino por haber defraudado al Estado por 8.000 millones de pesos, que, según la AFIP, son ahora 16.000 millones. No le entregaron al Estado el dinero de los impuestos a las naftas" que cobraban a través de Oil Combustibles.

También habría que recordar que Fernández admitió que “asesoraba” a “las actuales autoridades” del grupo Indalo y que les había pasado una factura, que luego no fue pagada, por $ 435.600.

En su respuesta a Fernández, el periodista recordó que la primera denuncia contra López y De Sousa arrancó en marzo de 2016 y recayó ante el fuero Penal Económico. Luego, rememoró, fue a la justicia Federal de Comodoro Py por una denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita contra ambos empresarios junto al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray. El juez a cargo de ese expediente fue Julián Ercolini quien en junio de 2016 ordenó la inhibición general de bienes contra López, De Sousa y el Grupo Indalo.

El 19 de diciembre de 2017, Ercolini dictó el procesamiento con prisión preventiva, recordó Morales Solá. "Esto es lo que más cuestiona Alberto: dice que podrían haber esperado la sentencia en libertad", explicó el periodista y recordó que el falló de Ercolini está repleto de argumentos que demuestran que López y De Sousa "se valieron de la libertad para eludir la orden del juez de que no debían modificar la propiedad de sus empresas. Es evidente la intención de ellos de obstruir la acción de la Justicia".

La obstrucción de justicia, o el intento de hacerlo, es una de las cusas que justifican la prisión preventiva, explicó Morales Solá.

Entre otras maniobras para eludir a la Justicia, los empresarios intentaron vender el Grupo Indalo sin avisar a la Justicia y lo notificaron al juez cuando la operación ya estaba avanzada. Incluso ya habían vendido parte de las acciones y cambiado el directorio, algo que para Ercolini fue "un comportamiento hostil". Por eso, decidió encarcelarlos a fines de 2017.

Tres meses después, fueron liberados en un polémico fallo de la Cámara Federal con los votos a favor de Jorge Ballesteros y Eduardo Farah. "Cuarenta días más tarde, la Cámara de Casación Penal revocó la resolución de Farah y Ballestero y dispuso la inmediata prisión preventiva de López y De Sousa", recuerda. "Ballestero renunció menos de un mes despues sin especificar razones ni causas. Farah pidió el traslado a otro fuero".

"La prisión de López y De Sousa no tuvo nada que ver con su condición de dueños de medios de comunicación. Sus medios trabajan felizmente con normalidad y sus periodistas informan y deforman con total libertad", dice Morales Solá.

Alberto, Cristóbal y De Sousa se conocen de hace tiempo y tuvieron algún tipo de relación comercial. Así quedó al descubierto por el juez que interviene en el concurso de acreedores, Javier Cosentino, quien encontró facturas del ex jefe de Gabinete por asesoramiento legal al Grupo Indalo. La información fue publicada por Clarín en marzo de 2018 y en ese momento Fernández admitió que asesoraba al grupo empresarial pero dijo que la factura nunca se había pagado.

Sobre el otro punto de tensión durante la entrevista, el déficit fiscal que dejó Cristina, el periodista habló de "mentira grave". "La alusión de Fernández a un estado de censura extrema quedó opacada por afirmaciones tan disparatadas como que Cristina Kirchner había dejado un déficit fiscal de 1,8%, según el Indec de Macri, aseguró, campante. La unanimidad de economistas fija entre el 7 y el 8 por ciento del PBI el monumental déficit que dejó Cristina. Alberto no es un analfabeto en esas cuestiones; sabe de qué habla. No es, por lo tanto, un error; es otra noticia falsa. Voceros oficiales del Indec señalaron que ese organismo no mide déficit fiscal y que nunca lo hizo", cerró el periodista.

Con información de www.clarin.com