Vicky Xipolitakis rompió el silencio tras la denuncia a su marido: “Él fue violento con mi bebé”

Vicky Xipolitakis decidió hablar por primera vez tras la denuncia a su marido en el programa de Susana Giménez. La rubia comenzó la charla revelando que desde el comienzo de su relación vio los indicios de violencia. Reconoció que su pareja es una persona violenta, impulsiva y que en muchas ocasiones lo “dejó pasar”.

“Me creía feliz y nunca lo fui”, expresó entre lágrimas la rubia. En una charla sincera con Susana Giménez, reconoció que la violencia verbal estuvo presente desde inicios de la relación.

“Por mi bebé ya no puedo seguir permitiendo la violencia”, dijo Vicky Xipolitakis. Además contó que quiso el divorcio en varias oportunidades pero nunca se animaba a iniciarlo. Sin embargo en contacto con Fernando Burlando, comenzó los papeles para que le den el divorcio.

La sinceridad y relato de la blonda conmovió a los presentes y a hasta a la propia Susana Giménez. “Le pedí que me tuviera al bebé cinco minutos y me dijo que estaba apurado y ¡pum! me tiró al bebé en la cuna. Ahí me tendría que haber ido”, recordó en un momento.

Pese a su presente complicado, Vicky Xipolitakis ante el pedido de Susana con que “no vuelva a casarse”, la blonda expresó que “me voy a volver a casar con alguien que me ame de verdad”