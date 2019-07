Bullrich: “Cuando el kirchnerismo entra en campaña comienza a mostrar su verdadero pensamiento”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo en el programa radial ‘Cada Mañana’ y arremetió contra los principales representantes del Frente de Todos, luego de mencionar los comentarios ofensivos de Aníbal Fernández contra María Eugenia Vidal, los de Cristina Kirchner, quien comparó a Argentina con Venezuela y los de Alberto Fernández, donde afirma que no va a pagar las Leliqs.

“Más que decir cualquier cosa el kirchnerismo vuelve a mostrar su cara, su cara real, no la cara edulcorada que hemos conocido en las campañas y luego en el gobierno una situación de total enfrentamiento con la gente, con los medios, con la prensa, la valoración de la delincuencia. A muchos les puede llamar la atención la frase de Aníbal Fernández, a mí no me llama la atención”, le planteó a Willy Kohan, conductor provisional del programa.



“Lo que está pasando es que cuando el kirchnerismo entra en campaña y habla más comienza a mostrar su verdadero pensamiento. Lo que dice Aníbal Fernández es lo que realmente él piensa. El hecho de plantear medidas económicas que distorsionan todos los logros que se han tenido para tener una Argentina sana, empezar a tener una Argentina sana…”, comentó la ministra de Seguridad.

Además, comparó esta visión de país con su espacio, el Frente Juntos por el Cambio, que según las declaraciones de Bullrich, sigue adelante con sus ideas, con sus propuestas y con las acciones que llevan adelante todos y cada uno de los días de la gestión. “Todos los días estamos trabajando para el cambio de la sociedad. Ahí es donde está la diferencia”, argumentó en detrimento de la oposición.

En vísperas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la ministra de Seguridad resaltó que es importante que la gente vaya a votar. “Creemos en el voto como una manera de participar y decir cada uno lo que piensa. Agosto es un mes que no es como octubre, es un mes donde gente grande se toma unos días, en muchos lugares del país la gente grande no toma los días durante las vacaciones de invierno porque está lleno de chicos y todos los lugares están más caros por la misma situación de la demanda”, explicó.

“Estamos confiados en esta elección y muy confiados por cómo venimos logrando que la sociedad entienda más allá de las dificultades que hemos tenido que la gente sabe por qué las tenemos y cuáles son las bases mafiosas de un país que le cuesta arrancar, sabe que estamos yendo a fondo”. “Ese va a ser un elemento para que vengan a votar”, agregó la ministra. Al parecer, el Frente Juntos por el Cambio está seguro de que la votación en las elecciones primarias será un éxito y brindará un panorama del humor social de cara a las presidenciales.

Por otro lado, habló sobre la iniciativa de su Ministerio, respecto a la implementación del Servicio Cívico Voluntario, que tendrá a la Gendarmería como protagonista. “Nosotros hoy ya pusimos online el portal argentina.gov.ar Servicio Cívico Voluntario en valores. Los chicos de 16 a 20 años, los padres todos pueden entrar. A partir del 1º de agosto pueden ir a los lugares presenciales. Tenemos tres en provincia de Buenos Aires, uno en La Matanza en la escuela Güemes. Estamos también en Campo de Mayo y en Mercedes. Luego en Santiago del Estero, en Córdoba y en Bariloche. Esta experiencia va a ser para poner el sistema a prueba una vez por semana”, detalló.

