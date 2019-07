Milei: “Si no hay default en 2020, habrá en 2021”

El economista Javier Milei no ve un próspero futuro para el país en el caso de seguir de esa manera. En declaraciones con Mauro Viale, sostuvo que ve probable llegar al default durante el próximo año o el siguiente y aseguró: “Desde mi punto de vista la situación es extremadamente delicada, y cualquier cosa puede generar un despioje”.

“La mejora de actividad es un rebote técnico. El año pasado fue espantoso, ahora recuperó, eso te infla el número”, analizó Milei, quien manifestó su preocupación con el panorama económico actual, considerando que puede ser aún peor. “Si no hay default en 2020, habrá en 2021. Porque no dan los números”, aseguró el economista.

Por otro lado, se definió como “anarcocapitalista” y mostró su oposición a las políticas de izquierda que se han desarrollado en distintos países. En ese sentido, manifestó: “Yo no quiero que nadie me ordene la vida, Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Esos sistemas le ordenan la vida a la gente”.

Además, consultado por su opinión sobre la figura del precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, Milei lo definió como “un tipo sumamente inteligente”. Sin embargo, criticó a todo su entorno, ya que consideró que el exjefe de Gabinete “se está rodeando de algunos personajes que meten miedo”.

En el programa conducido por Mauro Viale había sido entrevistado Oscar Parrilli, y Milei hizo referencia al candidato a Senador. “Me hubiera gustado que no se hubiera ido. Hay cosas que generan espanto, lo dicen los economistas del Frente de Todos, Emanuel Alvarez Agis, Axel Kicillof y Kulfas. Fuga de capitales. Si me quiero comprar dólares me los compro. Es una forma de protegerte de la estafa del sector público”.

Finalmente, llamó a realizar modificaciones sustanciales en el sistema con el fin de cambiar la realidad y afirmó: “Si no cambiás lo de abajo, que es lo qe está podrido, Argentina no va a cambiar más. Si no pone las cuentas en orden, la crisis va a ser hiperinflación combinada con default de 2001”.

Por su parte, también se expresó el economista Walter Graziano, quien aseguró que “en el gobierno trabajan la reforma laboral y previsional, intentando repensar e implementar el plan económico secreto de Domingo Cavallo”.

Con información de www.elintransigente.com