Para el Gobierno, es imposible dejar de pagar los intereses de las Leliq como propuso Alberto Fernández

"Lo que quiere es que haya una suba abrupta del dólar para que afecte políticamente al Presidente". Ese fue el primer análisis que realizó le mesa chica de Mauricio Macri ante la propuesta del precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, de dejar de pagar los intereses de las Leliq para aumentar un 20% las jubilaciones en el caso de ser electo en las elecciones generales de octubre.

El Presidente habló con sus principales funcionarios durante la noche de ayer. El consenso general ante las declaraciones del ex Jefe de Gabinete es defender la actual política económica del Gobierno, algo que harán los principales candidatos y hasta el propio mandatario, que hoy tiene actividad en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. La línea es el concepto que repitió en más de una oportunidad: "Si ganamos iremos en la misma dirección, pero lo más rápido posible".

"No se pueden dejar de pagar los intereses de las Leliq porque son el contrapeso de la suba del dólar. Sin ese contrapeso, la divisa sube y se traslada ese incremento a los productos de la canasta familiar. Todo el mundo sabe que cada vez que el dólar sube cae la imagen del presidente, por eso Alberto quiere un movimiento abrupto para afectarnos políticamente", analizó un importante funcionario del Gobierno ante la consulta de Infobae.



El no pago de los intereses de las Leliq no fue el único dicho que sorprendió a la mesa chica del macrismo. En los mensajes nocturnos, cruzados, entre los miembros del gabinete, se habló también de la promesa de Alberto Fernández para subir el valor del dólar. En la misma entrevista, el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner explicó que "desde siempre" creyó en un dólar alto porque así el país "va a poder producir y exportar", y señaló que con el valor actual de la divisa norteamericana "ni siquiera la cosecha récord se liquida".

"Estamos esperando los dólares de la cosecha, que fue récord, y Alberto dice que va aumentar el valor del dólar. Quiere que no liquiden ahora, que esperen al resultado de las elecciones, para dejarnos sin esos dólares. Si hay movimiento con el dólar, hay poder de fuego para apagarlo", aseguró el mismo funcionario.

Por otro lado, Macri visitará hoy la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde recorrerá el Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) de esa localidad. La actividad está prevista para las 11.20 y el jefe de Estado estará acompañado durante su visita por el gobernador provincial, Gustavo Bordet; el intendente local, Enrique Cresto, y otras autoridades.

El Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) es un espacio donde se brindan prestaciones de salud, de atención a la primera infancia y talleres de formación, entre otras actividades.

A las 15, ya en Buenos Aires, Macri encabezará en la residencia de Olivos una reunión de seguimiento de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a la que asistirán el titular de esa cartera, Jorge Faurie, y miembros de su gabinete.

Con información de infobae.com