Quién es Sarah Felberbaum, la esposa inglesa de Daniele De Rossi

Daniele De Rossi ya está en La Boca, pero no llegó solo. El italiano vino acompañado de su esposa, la bellísima Sarah Felberbaum, y sus dos hijos Olivia Rose y Noah.

Felberbaum tiene 39 años, tres más que el histórico futbolista de la Roma, y el hecho de que lo esté acompañando en su decisión de venir a jugar al fútbol argentino no es poca cosa. La esposa del italiano le está poniendo un parate a su propia carrera como actriz, que viene desarrollando hace ya varios años en Italia.

Sarah Felberbaum nació en Inglaterra, hija de madre inglesa y padre estadounidense, pero su familia se mudó a Italia cuando ella tenía tan solo 1 año. Desde los 15 empezó a modelar, y de a poco se fue metiendo en televisión, a fuerza de un par de campañas de publicidad y videoclips en los que participó.

En el año 2000 tuvo su debut como conductora del programa Top of the pops, que se emitía por la Rai 2. Al año siguiente participó de la sitcom Via Zanardi, transmitida por el canal Italia 1, y en 2002 empezó a conducir Unomattina Estate, por Rai 1.

A partir de ahí jamas le volvió a faltar trabajo por esas tierras. En los años siguientes incursionó en el mundo de las series y las películas. Algunas de las mas recordadas fueron El joven Montalbano, Maschi contro femmine y desde 2016 Medici: Masters of Florence, una producción internacional junto a Richard Madden y Dustin Hoffman.

Actriz, bilingüe, dueña de un rostro angelical y esposa de Daniele De Rossidesde 2015. La pareja se casó en una ceremonia discreta en Maldivas. Estaban juntos desde 2011. Después tuvieron a Olivia Rose en 2014 y Noah en 2016. Ahora se embarcaron juntos en la aventura Argentina del futbolista.