María Julia Oliván reveló cómo se enteró que su hijo tiene un trastorno del espectro autista

Este lunes la periodista María Julia Oliván estuvo invitada al programa El Diario de Mariana (DDM), conducido por Mariana Fabbiani, para hablar del trastorno del espectro autista que tiene su hijo, Antonio. El pequeño nació en abril de 2016 y fue diagnosticado hacia fines de 2017.

“Fui a una consulta normal. Su pediatra es muy experimentado y siempre me decía ‘¿Por qué no lo llevas a un taller de juegos?’. Yo le decía ‘No conozco a ninguna madre que juegue tanto con su hijo como yo’. Entonces, cuando tenía un año y 8 meses me dijo que lo lleve a un neurólogo. Yo no notaba nada raro. A veces por ahí lo llamaba y él no me daba bolilla. Pero mi marido me contaba que él era igual de chico”, reveló María Julia Oliván.

Y continuó: “Ese era uno de los principales síntomas que no nos despertó la alerta. Y el otro era que cuando él era más chiquito señalaba cuando quería algo, y había dejado de señalar. Yo tenía videos de vacaciones grabados y ahí se veía que señalaba cosas. Ahora ya no lo hacía más. Entonces cuando lo llevé al neurólogo, escribió ‘retraso en la comunicación y el lenguaje’, y entre paréntesis ‘TA’. Cuando lo googleé me di cuenta que era ‘trastorno del espectro autista'”.

Por último, María Julia Oliván explicó: “Empecé a asustarme, pero no podía entender bien lo que era. Mi hijo tenía 1 año y 8 meses. Eso a esa edad se llama diagnóstico presuntivo. Significa que después pueden haber muchos cambios, que no necesariamente tiene que ser visto como algo ya confirmado. En ese momento decidí dejar mi trabajo y dedicarme a mi hijo. En diciembre hice un curso gratuito de una ONG en el que nos enseñaron cómo jugar y cómo leer la comunicación de nuestros hijos. Cuando un nene tiene un trastorno en la comunicación tenés que decodificarlo”