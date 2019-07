La China Suárez contó por qué les prohibió a sus hijas ver su novela

La China Suárez es la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza. En una entrevista con Jorge Lanata en Hora 25, la actriz habló del suceso de la ficción de Pol-ka y reveló que sus hijas tienen prohibido ver el programa por las escenas de violencia que su personaje enfrenta.

"En mi casa mis hijas son dueñas del control remoto. Ven dibujitos. No la novela. Lo tienen prohibido. Se los puse una sola vez y fue un error. Rufina me pedía verlo. Justo en ese capítulo, mi personaje saltaba de un puente. Mi hija me mira y, llorando, me dice '¿por qué saltaste mamá?'. Se quedó con una angustia terrible y nunca más lo vio. Se quedó como que no entendía...", relató la figura de eltrece.

La actriz detalló que, en ese momento, sus compañeros de la ficción la ayudaron a tranquilizar a su hija. "Tenemos un grupo de WhatsApp con todos los integrantes del elenco. Me mandaban mensajes de audio para explicarle que la escena no era real", precisó. Además, la China indicó que sus hijas muchas veces van con ella a las grabaciones. "Me acompañan al set, pero si hay escenas en el burdel, les pido que las lleven a otro lado", contó.

Sobre el éxito de ATAV, la mujer de Benjamín Vicuña afirmó: "Adrián (Suar) me contó el proyecto y nunca dudé en aceptar. Soy bastante intuitiva. Sentí que lo tenía que hacer y sabía que le iba a ir bien, que a la gente le iba a gustar. Voy a trabajar con ganas y disfruto mucho la buena química en hay en el equipo".

Por último, Lanata le preguntó por la posibilidad de volver a convertirse en madre junto al actor chileno. "Siempre quise tener muchos hijos, pero ahora estoy bien. Es un momento en el que, no sé por qué, estoy bastante sobrepasada. Es increíble cómo cambia la demanda de un hijo a dos", sentenció.