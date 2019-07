Roberto Lavagna: “El de Cristina fue un gobierno populista y el de Macri está exclusivamente ligado al sector financiero”

Roberto Lavagna, que intenta superar algunas dificultades para posicionar a Consenso Federal como la tercera fuerza nacional de cara a las PASO, tomó distancia de Cristina Kirchner, a la que calificó como "populista". Y también se diferenció de Mauricio Macri, al que señaló como "ligado exclusivamente al sector financiero".

"Lo pongo no en términos de personas --arrancó Lavagna-- sino de políticas. Uno fue un gobierno populista, intervencionista en la economía, con su designación de directores en las empresa privadas, las relaciones con Venezuela. El actual es un gobierno ligado exclusivamente al sector financiero, con un alto porcentaje del sector financiero internacional".

Lavagna, acompañado en la fórmula presidencial por Juan Manuel Urtubey, instistió en tomar distancia de los candidatos de Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

"Desde el principio hemos dicho: ni el gobierno anterior ni este, no por un capricho. Ni Cristina ni Macri, no para personalizar sino para que se entienda fácil. El problema es que ninguno de los dos ha tenido éxito en el gobierno", dijo el ex ministro de Economía, en el programa "Perspectivas desde Buenos Aires" (CNN en Español). Y preguntó: "¿Por qué tendría que elegir uno u otro cuando ninguno de los dos quiso o pudo poner el país en marcha creciendo 4 por ciento por año, que es la velocidad crucero que Argentina puede tener?”.

Sobre la posibilidad de que haya un acercamiento en el futuro con alguna de las dos alianzas principales, aseguró: "Sería bueno que los dos lados del polo adoptaran esa postura, porque de lo contrario va a ser muy difícil gobernar. El Congreso partido en dos, sin diálogo entre ellos, va a ser sumamente peligroso para el país". Agregó que "(Rogelio) Frigerio trató de empujar un diálogo", pero lamentó que "mucho no lo ha conseguido".

En otro tramo, dio su opinión sobre el plan económico actual y sostuvo que el tipo de cambio está atrasado. "El problema es quién se beneficia y quién no. Este gobierno ha favorecido el ingreso de capitales especulativos, que vienen a buscar un diferencial de utilidad. ¡El mes pasado ganaron un 20% en dólares! En el mundo, ganar una cifra igual lleva 10 años".

También se refirió a las dificultades que atraviesa su espacio para instalarse con fuerza en la preparación para las elecciones. Si bien reconoció que "puede haber errores propios", explicó que "la realidad es que hay presupuestos acotados" para construir una estrategia de comunicación efectiva.

"Hoy en las redes se juega buena parte del conocimiento, de la publicidad y demás. Acceder a las redes es casi imposible para una tercera fuerza con escaso presupuesto. El otro día el senador (Miguel) Pichetto decía que fue a ver el centro de trabajo del partido del gobierno, del PRO, y dijo: 'Es la NASA'. Eso juega y juega mucho", lamentó Lavagna.

