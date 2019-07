El Gobierno sale a buscar los votos “de a uno” y reparte boletas casa por casa

A menos de dos semanas de las primarias, Mauricio Macri entró en la última etapa de la campaña diseñada por Marcos Peña y Jaime Durán Barba: el momento del "pedido del voto", ya tradicional en el PRO, aunque esta vez acompañado del incentivo a la concurrencia, a la participación en las PASO. El Gobierno puso el foco principalmente en los adultos mayores, un sector afín al oficialismo y con asistencia voluntaria luego de los 70 años, y como argumento fogonea que cuanto mejor le vaya en las urnas el 11 de agosto más calma se mantendrá la economía en los próximos meses.

Habrá spots de la Dirección Nacional Electoral (DNE), también el recuerdo de que se trata de una elección obligatoria, pero en el propósito de persuadir más que de forzar el macrismo busca potenciar el "clima de campaña", según confió uno de los estrategas. A la maquinaria en marcha por redes sociales en los últimos días se agregará el trabajo territorial, con instalación de mesas de Juntos por el Cambio y el reparto de boletas "casa por casa". También reuniones en centros de jubilados y llamados de IVR a teléfonos fijos, una vía que en muchos casos todavía funciona para llegar a los mayores.

"Arranca el momento de pedir el voto y también vamos a pedir que vayan a votar. Los vamos a ir a buscar de a uno con el mensaje de que el que nos apoya y no quiere volver al pasado, tiene que votar ahora", dijo a Clarín un integrante de la mesa chica macrista. De acuerdo con la mirada de un ministro, el escenario de polarización con el kirchnerismo y el resultado abierto -"que sea palo a palo"- favorecerá el objetivo del Gobierno de incrementar la participación. Los funcionarios también linkearán el resultado con la economía con el propósito de ganar adhesiones: "Hay que votar ahora. Y vamos a decirlo directamente: cuanto mejor salgamos, mejor va a estar la economía".

El propio Macri lo expresó durante su paso por Córdoba. "Les pido a todos que vayan a votar en las PASO, que es importante empezar a mandar el mensaje desde ahí. Que los argentinos no volvemos atrás. Despejada esa incertidumbre, eso va a acelerar la recuperación y el crecimiento", desplegó el discurso en ese sentido en un acto en Arroyito. Nicolás Dujovne -ministro de Hacienda- ya había dicho que a menor diferencia con el kirchnerismo "más sencillo" será bajar la inflación. El Gobierno jugará todas las fichas a descontar lo máximo posible la distancia con Alberto Fernández, para sostener la expectativa de cara a octubre y despejar la incertidumbre de un nuevo cimbronazo económico luego de las primarias.

Con la premisa de un presunto mayor compromiso del electorado kirchnerista, aun cuando no hay competencia en la categoría a presidente, los spots de Juntos por el Cambio esta semana dedicarán una parte a la participación. "Adelantá la decisión", será uno de los mensajes. Vidal dirá que "por eso es tan importante" participar dentro de dos domingos. "Te pido que el domingo 11 de agosto vengas a votar, no pierdas tu voto", insistirá Miguel Angel Pichetto. El apoyo de unos 150 académicos y actores llegó esta vez antes de las primarias y no cerca del balotaje, como en 2015. Aquel año acudieron a las urnas 24.021.816 personas (74,91% de participación) en las PASO y 26.048.446 en las generales (81%), una diferencia de más de dos millones en la mira del macrismo.

Como adelantó Clarín el objetivo central de Juntos por el Cambio para aumentar el presentismo será la franja de los jubilados. "Con ellos trabajamos desde el primer día. Es un sector que apoya al Gobierno y eso no se genera de un día para otro. Vieron pasar mucho y el oportunismo de un candidato no funciona", aseguró Emilio Basavilbaso, titular de la ANSeS y encargado del segmento -con Sergio Cassinotti, titular del PAMI-, con una alusión a las promesas de Alberto Fernández de modificar la fórmula de movilidad, aumentar 20% los haberes y la gratuidad de los medicamentos.

El cambio del cálculo a fines de 2017 generó una pérdida de 17% en las jubilaciones desde junio del año pasado. Aun así el macrismo hace campaña con la ley de Reparación Histórica y los créditos ANSeS: de los 2.678.913 que se entregaron, 654.174 fueron a jubilados. En el caso de los jóvenes, más inclinados al kirchnerismo o la izquierda -José Luis Espert también apunta a ese electorado-, Juntos por el Cambio hará el intento en redes sociales y con la figura de Martín Lousteau. Entre los 16 y 18 años votan de manera optativa.

En la provincia de Buenos Aires, al voto de los jubilados se agrega una cuestión geográfica: la búsqueda de una mayor participación del electorado del interior, más afín al macrismo que el del conurbano. “Es donde más diferencia sacamos y donde históricamente hay menor presentismo”, sostuvo uno de los armadores. El artículo 125 de la ley electoral dispone una multa económica y la prohibición por tres años para ingresar a la administración pública por no ir a votar, aunque hay una instancia para excusarse, por lo general las sanciones no se efectivizan y pierden efecto.

Con informaicón de www.clarin.com sobre una nota de Martín Bravo