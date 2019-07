Alejandro Rozitchner: "Antes se secuestraba y torturaba, hoy esa misma fuerza te insulta si firmás una solicitada que no les gusta"

El asesor presidencial, además, agregó: "Mucha gente no dice que apoya al Gobierno, que apoya a Mauricio, porque lo pueden insultar o decir cosas, o lo pueden acosar"

El asesor presidencial Alejandro Rozitchner hizo una referencia, durante una entrevista televisiva, a las críticas que recibió el oficialismo en los últimos días, en la recta final de cara a las PASO del 11 de agosto.

De manera puntual, a las declaraciones del ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández, que prefirió al femicida Ricardo Barreda por sobre la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal confiar a sus hijos, y los cuestionamientos que recibió un grupo de intelectuales que firmó una solicitada a favor del presidente Mauricio Macri.

"No tenemos que estar obsesionados con aquellos que nosotros creemos que continúan ejerciendo su mala influencia. Tenemos que entender qué queremos nosotros y alentar a las personas a que desplieguen su voz, a que pierdan el miedo, por que eso es lo que está pasando. Mucha gente no dice que apoya al Gobierno, que apoya a Mauricio, porque lo pueden insultar o decir cosas, o lo pueden acosar. Creo que esa es la batalla que tenemos que dar en contra del fascismo. Antes era peor, antes se secuestraba, se torturaba; hoy esa misma fuerza, que es la fuerza que se encargó en el proceso, es la que te insulta si firmás una solicitada que no les gusta", planteó Rozitchner en diálogo con Luis Majul en América 24 .

Durante el fin de semana, el propio Macri utilizó sus redes sociales para defender a los intelectuales que lo apoyaron a través de una carta, a la que suscribieron personalidades destacadas del arte y la cultura como Juan José Campanella, Luis Alberto Romero, Santiago Kovadloff, Luis Brandoni, Oscar Martínez, Federico Andahazi, Marcos Novaro, Norma Morandini, Marcos Aguinis, Juan José Sebreli y Juan Llach, entre un total de 150 firmas.

Frente a las críticas, el Jefe de Estado señaló: "El acoso a lo distinto no es un fenómeno local". Y agregó que el "llamado 'linchamiento digital' (…) siempre hace daño, divide a la sociedad, atemoriza, deshumaniza, desmoraliza y termina destruyendo la libertad individual y colectiva". "Nadie, de ningún signo y por ninguna causa, debe ser acosado por sus ideas. Mientras lo haga respetando las leyes de la democracia, que cada uno piense, diga y actúe como quiera", destacó el Presidente.

Por otro lado, los ofensivos comentarios de Aníbal Fernández, en los que aseguró que confiaría sus hijos al femicida Ricardo Barreda antes que a la gobernadora Vidal, continuaron sumando repudios desde el Frente de Todos, espacio que integra y por el cual se postula como primer candidato a concejal para la ciudad de Pinamar. A los repudios de Axel Kicillof y Malena Galmarini, Victoria Donda y Cecilia Moreau, actuales diputadas nacionales y también candidatas por la ciudad y provincia de Buenos Aires respectivamente, manifestaron a Infobae sus críticas.

"Es un comentario desafortunado y lamentable que ningún dirigente comparte en el Frente de Todos. Una estupidez que sólo suma a la campaña sucia que propone el Gobierno. Vidal representa un modelo político que agrede a las mayorías populares y por eso confrontamos con ella, del mismo modo que confrontamos con cualquier tipo de violencia machista hacia las mujeres, sea del espacio político que sea", señaló Donda.

Con información de www.infobae.com