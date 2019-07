VMC Refrigeración la está "juntando en pala"

Cuando a una empresa de Rafaela le va bien, nos ponemos contentos y es importante destacarlo, al fin y al cabo es un beneficio para la ciudad y es el fruto de años de trabajo y esfuerzo

El titular de VMC Refrigeración y, Marcelo Modenesi habló en Radio ADN del mercado y el vínculo que une a la firma con el yacimiento petrolífero “Vaca Muerta”.

"Este es el año de más actividad en la historia que al menos yo recuerde, ya que agregamos lo que es el frío industrial. Nosotros abarcamos un espectro muy amplio de lo que es el frío en alimentos y por lo tanto este rubro es muy variado", comenzó diciendo Modenesi y agregó que "esto se le ha agregado la posibilidad de comprimir gas de petroleo, con lo cuál, al movimiento normal y habitual que teníamos, hay crecido nuevamente. Nosotros importamos un compresor de Escocia, que es una de las tres marcas mundiales de relevancia", dijo.

En tanto, agregó que "estamos ampliando galpones y me siento acompañado por un personal muy maravilloso también. Por suerte pudimos reflotar, pudimos crecer y estamos en más del doble antes de lo que era esa tremenda crisis que barrió con muchas empresas en el país y preparando la tercera generación".

SOBRE VACA MUERTA

La firma VMC Refrigeración, que tiene a cargo Marcelo Modenesi, tiene vínculo con el yacimiento petrolífero “Vaca Muerta”: "Hace unos 4 o 5 años que venimos desarrollando equipos para Vaca Muerta y esos equipos se comercializan y se empiezan a edificar técnicamente en Buenos Aires, con lo cuál la gente mía no conocía el lugar, sino que lo hizo hace un mes atrás. En las condiciones en las que trabajan no pueden darse el lujo de comprar un equipo que les falle, y lo comprendí perfectamente y por eso esto es un mercado muy exigente. Si no hacés las cosas bien, no te van a llamar más", destacó.

