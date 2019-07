AF: “Vamos a ayudar a que el campo produzca, venda y exporte más”

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró este martes que si resulta electo “ayudará” al sector agropecuario para que “produzca, venda y exporte” más que en la actualidad.

“El campo tiene que ser parte de la Argentina y tenemos que tratar de ayudarlo a que produzca, venda y exporte porque lo necesita el país”, dijo el candidato peronista-cristinista en conferencia de prensa.

Y agregó: “De ninguna manera podemos empeorar la situación en que está en términos impositivos. Sé que están al límite”.



Fernández dijo también que el presidente Mauricio Macri “dejará un déficit fiscal de 6 por ciento, lo que será un problema resolverlo. Pero no lo haremos complicándole la vida al campo porque Macri ya se la ha complicado mucho”.

"No esperen que vayamos a pagar con más presión sobre los argentinos, no soportan más presión. El que trabaja no soporta más presión, el jubilado no soporta más presión, el empresario no soporta más presión… Nosotros vamos a hacer crecer la economía, exportar y juntar dólares. El campo y Vaca Muerta tienen un rol muy importante", aseguró.

En esos términos el principal candidato opositor respondió a una pregunta acerca de cuál será su policía respecto de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, durante una conferencia de prensa en Paraná junto al gobernador entrerriano Gustavo Bordet.

Además sostuvo que en el campo no se liquida la cosecha “porque todos saben que el dólar está subvaluado”. “Podemos mentirle a la gente y decirle que la economía está tranquila porque el dólar está quieto. Digo estas cosas y quién me responde, el Fondo. Es como alguien dijo ayer en un tuit: hay que pegarle al chancho para saber dónde está el dueño. Yo lo critico a Macri y me responde el Fondo”, agregó.



“La debilidad del sistema es que uno lo cuenta y todo cruje”, explicó. Y apuntó: “Dicen que las Leliq no suponen emisión, pero el día que te quieran cobrar las Leliq los bancos vas a tener que emitir para pagar todo esto; el día que (los bancos) no te renueven las Leliq vas a tener que hacerte cargo de esta deuda. Ahí lo escucho a (Martín) Lousteau que nos dejó el muerto de la 125 y ahora da clases de economía, pero resulta que él durante años se la pasó diciendo que las Lebacs y las Leliq eran deuda cuasi fiscal y ahora parece que no”.



En ese sentido, Alberto Fernández detalló que es dinero que se utiliza para la especulación y no para el crecimiento del país, y afirmó: “La reforma previsional ha sido un enorme costo para los jubilados. No paso nada de lo que decía (Elisa) Carrió, de lo que decía (Fernando) Iglesias, el gobierno. Nada pasó. Solo perdieron los jubilados, en términos reales perdieron entre el 15 y el 20 por ciento de jubilaciones, que vamos a recomponer”.

En otro momento de la conferencia, se comprometió a “corregir la desigualdad” en el precio del transporte público entre el área metropolitana y las ciudades del interior del país. "A los porteños les subsidian el transporte porque ahí gobiernan ellos. Y en el resto del país, ¿cómo funciona? Esa desigualdad me parece intolerable y hay que corregirla. No puede ser que Buenos Aires tenga todo subsidiado por miedo a los diarios porteños. Como nadie se interesa por lo que paga un habitante de Santa Fe o Paraná o la ciudad de Córdoba, nadie se preocupa”.

Fuente: La Voz del Interior