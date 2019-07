Para Miguel Angel Pichetto, el país que plantea Alberto Fernández “es muy parecido a Venezuela”

“Algunas de sus manifestaciones tienden a mostrarnos como sería esa Argentina, incumpliendo los acuerdos y no pagando ni asumiendo compromisos”, lanzó el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

De visita en Santa Cruz, el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, salió al cruce de las últimas declaraciones de Alberto Fernández y aseguró que la Argentina que plantea el postulante presidencial del Frente de Todos es un país "muy parecido a Venezuela".

"Algunas de sus manifestaciones tienden a mostrarnos como sería ese país, incumpliendo los acuerdos, no pagando ni asumiendo compromisos, probablemente con un destino muy parecido a Venezuela", lanzó el senador en conferencia de prensa en un hotel céntrico de Río Gallegos, junto al ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

De esta manera, el dirigente peronista replicó las afirmaciones tanto de Alberto Fernández como de su candidata a vice, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ex jefe de Gabinete anunció que, en caso de llegar a la Casa Rosada, no pagará los intereses de las Leliq para financiar un aumento en las jubilaciones, mientras que días antes Cristina aseguró que, "con la comida", Argentina "está igual" que el país caribeño.

De acuerdo al compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, la política exterior del Frente de Todos es "seguir relacionando con la dictadura atroz de Venezuela, donde siete millones de venezolanos se fueron, donde el ingreso per cápita es de diez dólares por cabeza".

"Esto es lo que se debate. Nuestra propuesta es un país que crezca, que se consolide con un capitalismo inteligente, que desarrollemos nuestras posibilidades productivas, gas, petróleo y minería", añadió.

En otro tramo de su exposición, Pichetto pareció apuntar a Néstor y Cristina Kirchner, al remarcar que, "a pesar de tener presidentes de la Patagonia y de esta ciudad, los beneficios con el paso del tiempo se fueron atenuando o perdiendo".

En ese contexto, también cuestionó a la mandataria provincial Alicia Kirchner, quien se quejó por supuesta discriminación en el reparto de recursos por parte del Gobierno nacional. "No responde a la verdad. La provincia ha tenido un mejoramiento de los recursos fiscales muy importante", señaló el senador, que viajó a Santa Cruz para respaldar la candidatura a gobernador de Eduardo Costa.

Además, recordó el 15 por ciento que por una emergencia previsional en 2006 le redujo de la coparticipación el gobierno nacional anterior a todas las provincias, que luego, por una sentencia de la Corte en 2010, recuperaron Córdoba, San Luis y Santa Fe y "por la gestión política del ministro (Frigerio) que tengo a mi lado y la gestión parlamentaria, recuperaron todas las demás provincias".

"Por otra parte, esta provincia recibe permanente auxilio económico para afrontar compromisos y obligaciones salariales, debido a una crisis fiscal muy grave que tenía a fines de 2015 y comienzos de 2016", cerró.

