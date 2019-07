Lionel Messi y Luis Suárez disfrutan de sus últimos días de vacaciones en el Mediterráneo

Lionel Messi y Luis Suárez siguen aprovechando al máximo sus últimos días de vacaciones antes de volver al trabajo. Los dos jugadores deBarcelona demostraron ser amigos más allá de la cancha y compartieron varios días de descanso en Ibiza y Formentera junto a sus familias.

El martes 30 de julio Messi subió a su cuenta de Instagram una foto con Luis. Ambos están disfrutando del sol en la cubierta de un barco mientras recorren el Mediterráneo. El dúo está viviendo al máximo este último día, ya que el miércoles 31 Luis está citado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para reincorporarse y arrancar a entrenar con el equipo. Antes se encontraba trabajando sólo cuando el resto de los jugadores pasaron una semana en Japón.

Messi, por otro lado, no fue llamado para entrenar hasta el domingo 3, día en el que el Barça emprenderá rumbo a Estados Unidos. Puede ocurrir que Leo termine adelantando su regreso, ya que ha ocurrido en varias ocasiones. El jugador tendrá apenas dos semanas de entrenamiento antes de empezar la temporada.

Su último partido fue hace menos de un mes: Leo jugó el 6 de julio con la Selección Argentina en la Copa América. La victoria frente a Chile (2-1) los dejó en el tercer puesto, pero Messi dejó el partido de Brasil con enojo después de ser expulsado en el minuto 36 por segunda vez en su carrera deportiva.

El jugador expresó sus pensamientos después del partido y dijo que “la Copa América está armada para Brasil” y agregó un comentario para la Conmebol: “Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show”.