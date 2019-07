El drama de Paulo Londra en su adolescencia: “En el colegio me hacían bullying porque era distinto”

Con apenas 21 años, Paulo Londra está reinando todas las listas musicales, su talento lo llevó a integrar el nuevo disco de Ed Sheeran y a participar del Lollapaloza en Argentina. Pero detrás de un excelente presenta se esconde un pasado en donde el cantante tuvo que sortear varios obstáculos para convertirse en la estrella que hoy es.

En una entrevista con Juan Pablo Varksy, Paulo Londra reveló un poco más de su pasado, en el que sufrió bullying : “Fui a un colegio público y me encontré con muchos compañeros muy agresivos. Yo quería hacerme el rapero y me tomaban de punto, me descansaban y hasta amenazaban con pegarme”, aseguró.

Pero todo cambió para el cantante en festejando el día del maestro: “Me animé a hacer un tema para los maestros. Subí a rapear y los mismos que me hacían bullying me felicitaron y no me molestaron nunca más”, se sinceró. “A todos ellos les demostré que yo podía hacer lo que me gusta”.

Poco a poco fue creciendo, y las oportunidades en la música se hacían cada vez más reales para Paulo Londra, pero todavía faltaba algo… sus padres: “Con mis viejos fue difícil. No querían que deje de estudiar. Día y noche me decían que estudie. Se asustaban. Hasta que un día me dijeron ‘Si te gusta, hacelo’. Y ahí me decidí”.

De lo que nunca se separó fue de sus amigos de toda la vida: “Para mí son indispensables. La pasamos bien entre todos, somos tranquilos, no nos gusta el cholulaje”, “Lamentablemente ya no puedo caminar por la calle en Córdoba, eso para mí es algo malo. Por eso valoro tanto a mis amigos que siempre están conmigo”.