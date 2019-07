“Abrió los ojos pero no está consciente”: la palabra de Nora, la hermana de Sergio Denis

Nora Hoffmann, la hermana de Sergio Denis, viajó desde Coronel Suárez para visitarlo a la clínica de rehabilitación Alcla, en el barrio de Belgrano, donde está internado en busca de su recuperación, luego de la terrible caída que sufrió en un escenario en un show en Tucumán.

La familiar del cantante expresó en Nosotros a la Mañana: “Lo fui a ver y vengo con miles de preguntas, pero no hay respuestas”. El cantante abre los ojos pero como un reflejo: “Siempre los abrió, los abre y los cierra cuando entra en un estado que los médicos dicen que ‘está dormido y relajado’, pero cuando abre los ojos no está consciente, es un reflejo, es difícil de entender”, dijo.

Luego continuó: “Sergio está inconsciente, no está conectado, no es que abre los ojos de manera consciente, porque le decís que los abra y no responde, son reflejos, los nervios que funcionan y nada más, pero nada de lo que hace es consciente”. Por su lado, Carlos Hoffmann, hermano del artista, dijo a Teleshow: “Siempre abre los ojos pero es solo eso, no tiene conexión con el mundo exterior. Sigue, neurológicamente, en el mismo estado desde hace cuatro meses”.

Cuando le preguntaron si el parpadeo lo hacía inconscientemente, expresó: “Ojalá lo supiéramos. Nosotros no tenemos nada para hacer. La reacción debe venir de él, no hay otra manera, más que cuidar que esté lo mejor posible”. Y en el momento que apuntaron sobre si tenía alguna esperanza de que su hermano despertara, Hoffmann contestó: “Queremos que suceda”.