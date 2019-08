Martín Lousteau dice que Alberto Fernández “es sumamente contradictorio” y que su propuesta es devaluar

Martín Lousteau, candidato a senador nacional, redobló la apuesta y volvió a cuestionar la propuesta económica del candidato presidencial del kirchnerismo. “La solución corta de Alberto Fernández es devaluemos”, asegura.

Al aludir al reclamo de Alberto F. sobre la necesidad de un dólar más alto, porque actualmente está “barato”, Lousteau remarcó que “hoy el dólar es 45% mas alto que en diciembre del 2015, cuando ellos se fueron. Entonces está diciendo que el segundo mandato de Cristina con el dólar bajo fue un error, y de hecho hubo un cepo para que el dólar este bajo. No entiendo que piensa el kirchnerismo, dólar alto o dólar bajo”.

Alberto Fernández salió este martes con los tapones de punta contra el ex ministro de Economía: "Ahí lo escucho a Lousteau que nos dejó el muerto de la 125, ahora da clases de economía y es candidato de Cambiemos".

Lousteau considera que cada vez que se devalúa “nos volvemos mas pobres. Y el dice que controla la inflación con un acuerdo de precios y salarios y eso significa que los salarios van a subir menos que el dólar”.

Al referirse al candidato presidencial del frente Todos, el diputado enfatizó. “Lo que tiene en la cabeza es sumamente contradictorio. Yo no sé si es él contradictorio, que no ha pensado lo suficiente, el entorno del kirchnerismo donde hay mucha gente que piensa distinto”, afirmó el ex ministro de Economía, en declaraciones radiales.

En ese contexto, Lousteau se ofreció a discutir de Economía con cualquier referente del kirchnerismo. Yo siempre estoy dispuesto a debatir. Estaría dispuesto a debatir Kicillof, con Alberto Fernández con Recalde. Siempre y cuando los debates sean rigurosos. Para agresiones, no”.

Por otra parte, acerca del planteo de Alberto Fernández respecto de los intereses con los cuales se beneficia el sistema financiero, Lousteau le recordó que “en el mandato de Cristina los bancos fueron el sector que mas creció y que mas dinero ganaron mientras la economía no crecía”.

El actual diputado nacional, remarcó luego lo que considera, contradicciones del kirchnerismo al señalar que “no sabemos cuál es el país que propone porque parece que hay tensión interna; una parte que intenta tener racionalidad y otra con soluciones mágicas”.

