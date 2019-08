Facundo Moyano, cauteloso: “No creo que estemos ganando por 10 puntos”

Pocos días faltan para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto y, con todas las mediciones que circulan por estas semanas, el diputado nacional del Partido Justicialista, Facundo Moyano, admitió esta noche en Intratables que “estamos arriba”, aunque recalcó: “No creo que estemos ganando por 10 puntos”.

En un recorrido por varios temas, el hijo del referente del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, dijo que “la verdad que no sé si mi padre le hará juicio a Adrián Suar. No vi la serie, no puedo opinar”, con respecto a la ficción El Tigre Verón que se emite por El Trece. “El Gobierno tomó como enemigo al sindicalismo, se hace una serie sobre prejuicios que tiene la sociedad sobre el sindicalismo“, agregó.



Además, reafirmó sus críticas a Aníbal Fernández por su comparación de María Eugenia Vidal con Barreda: “Es un comentario que no corresponde, una chicana que intenta ser chistosa y no sirve recurrir a esos elementos. Es una campaña limpia, Kicillof ha dicho que quiere debatir ideas sin chicanas. Cambiemos regaló 4 días de campaña hablando de esto”.

“Kicillof planteó su posición respecto al comentario y varios referentes también. Esto no es pegarle al espacio, es criticar un comentario que no identifica al espacio. No voy a avalar este comentario”, completó el diputado nacional de Red x Argentina, quien en su momento había dicho que “comparando a la Gobernadora con un femicida, no solo daña la excelente campaña de Axel Kicillof, sino que ensucia el debate de ideas que requiere la política”.

En cuanto a los números que marcan las encuestas, Moyano indicó que “estamos arriba”, pero remarcó que “no creo que estemos ganando por 10 puntos”. “Es una campaña difícil, el Gobierno hace muy bien el marketing político. No sé cómo siguen competitivos habiendo prometido pobreza cero, que no iban a pagar impuesto a las ganancias…”, disparó.

“Alberto Fernández sabe de economía, tiene claro qué modelo quiere para el país. Quiero un país en que los bancos presten a la gente y a las empresas”, remarcó del precandidato a presidente del Frente de Todos, y afirmó: “Lo importante es debatir ideas. No puede pagar lo mismo una pyme que Autopistas del Sol o una empresa eléctrica. Defender a las pymes es defender a los trabajadores”.

“No se puede plantear una reforma laboral que le saque derechos al trabajador. No significa que estemos cerrados a hacer modificaciones en lo laboral, como los trabajadores de la SAP, plataformas de servicios, hay muchos trabajadores en negro”, dijo el diputado sobre uno de los grandes debates que se ha dado a lo largo de la campaña.

Por último, consideró: “Lo que se teme de toda la oposición es que haya manipulación de datos y pueda generar diferentes sensaciones. Dar escrutinio parcial y que luego se pueda ir revirtiendo… Las reglas son otras para los opositores. Discutí con un dirigente que me decía que no se trata de la misma manera cuando habla Aníbal Fernández que cuando lo hace Carrió… sabemos que jugamos con otras reglas. A veces termino discutiendo con periodistas y no con los dirigentes del Gobierno que están invitados”.

Con información de www.elintransigente.com