Fútbol para Todos: citaron a indagatoria a los financistas preferidos de la AFA por el manejo de los cheques

La cooperativa AMIGAL se convirtió durante años en el ducto privilegiado para los cheques del Fútbol para Todos. Según la Auditoria General de la Nación (AGN), recibió $187.759.419 en cheques y tuvo un trato privilegiado. ¿Por qué? Los dueños de AMIGAL, Eduardo Amirante (AMI) y Jorge Galitis (GAL), son reconocidos en la City porteña y tenían llegada directa a la cúpula de la AFA. Pero después de la feria judicial deberán presentarse a declarar en Comodoro Py. La jueza federal Maria Servini los citó a indagatoria por el manejo de los cheques del Fútbol para Todos.

AMIGAL encabezó un ranking elaborado por la AGN sobre las entidades que se beneficiaron con ese circuito entre 2009 y 2015. Según ese informe, elevado a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, la cooperativa preferida por la AFA recibió cuatro veces más de cheques que el segundo, Climafin Buenos Aires SA.

Para cambiar los cheques del FTP, la cooperativa "asociaba" a los presidentes o tesoreros de los clubes. Por ese motivo, entre sus socios aparecieron los principales dirigentes del fútbol argentino de ese entonces como Luis Segura o José Luis Meiszner.

"AMIGAL sigue abierta pero se está extinguiendo lentamente", le dijo a Infobae una fuente del mercado financiero.

Galitis, un ex dirigente de Huracán, ya estuvo bajo la lupa de la Justicia en otros expedientes de corrupción. El más reciente es el caso de los cuadernos. En febrero, el financista declaró como imputado ante el juez Claudio Claudio por las operaciones inmobiliarias de Daniel Muñoz. Concretamente, se lo acusa por una transferencia desde Suiza hacia Estados Unidos.

En esa declaración, a la que tuvo acceso Infobae, dijo que no tuvo nada que ve con el ex secretario de Néstor Kirchner ni con sus testaferros. Y que la transferencia sospechada, por más de 2 millones de dólares, fue parte de una operación de "canje".

Llamativamente, Galitis no ahorró detalles sobre sus antecedentes laborales. Enumeró un total de 14 sociedades en las cuales estaría vinculado.Y dijo que en las últimas tres décadas fue inversor, accionista y director de empresas en las áreas de pymes, crédito hipotecario, renta de inmuebles comerciales, créditos para consumo, agente de bolsa, inversor bursátil, inversor en proyectos turisticos, inversor en proyectos hoteleros, inversor en desarrollos de shopping, y hasta en la construcción de departamentos.

Galitis y Amirante inaugurarán la ronda de indagatorias el 3 de septiembre. También fueron citadas otras 18 personas vinculadas al mundo financiero y bursátil. En ese listado se destaca Hernán Arcioni, un financista cercano al kirchnerismo que ya fue investigado en el caso Skanska.

La investigación sobre la ruta del dinero del FTP se reactivó a partir de un informe reciente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal (DATIP).

Durante un año, un equipo de expertos en inteligencia de datos, antropología, informática y criminalidad económica procesó y cruzó decenas de documentos.

Los expertos investigaron el recorrido de los cheques desde la cuenta de la AFA en la sucursal 218 del Banco Credicoop, en donde la Jefatura de Gabinete depositaba los fondos, hasta que se cobraban. Por pedido de la Justicia, la DATIP también investigó las comisiones que pagaban los clubes para descontar los cheques y recibir efectivo.

El informe final, presentado el 23 de junio ante el juzgado de Servini y la fiscalía de Jorge Taiano, permitió reconstruir la ruta de 16.343 cheques.

Con esos datos, Servini ordenó veinte indagatorias en el segundo tramo de la causa.

El expediente principal fue elevado a juicio oral en noviembre del año pasado con trece acusados. En el listado se destacan los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el ex titular de AFA Luis Segura, y otros ex dirigentes del fútbol.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de NIcolás Pizzi