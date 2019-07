Pelegrina: “Esperemos que antes de 2020 se saque este flagelo de las retenciones”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, estuvo en el programa radial ‘Cada Mañana’ y se refirió al nuevo gesto que tuvo el Gobierno de Mauricio Macri respecto al sector agropecuario. El presidente emitió un decreto en el que vuelve a darle el rango de Ministerio al área de agroindustria, luego de haberlo devaluado a secretaría hace once meses. “Estamos muy conformes con la exposición que se viene desarrollando con muchísima potencia. Acá está todo el campo mostrando lo que sabemos hacer”, comentó el dirigente.

“Desde el primer momento que se dio esta degradación, este cambio de lo que fue el Gabinete en aquel momento, lo vimos como una señal de retroceso. El sector que más divisas genera en el país, el sector que más empleo está generando y nuevos empleos, el sector que está trayendo las divisas, lo vimos retroceder, lo vimos que no se sentaba en la mesa de las decisiones”, planteó, demostrando la desesperanza que hubo en el momento en el que el ministerio pasó a ser secretaría.



Sin embargo, con este nuevo decreto, los productores agropecuarios se mostraron muy entusiasmados. “Con esta vuelta a ministerio consideramos que está muy bien, es un reclamo que hacíamos con la Mesa de Enlace. Los que negocian, los que se sientan en la mesa de negociación son ministros. No hay un cambio en el presupuesto, el presupuesto es el mismo, es una picardía no tener esa posibilidad de presentarse con los pares del mundo. A nivel interno hay una mesa chica que se reúne todos los días con el presidente. Ahí están los ministros. Nuestro secretario no está a lo mejor en esa mesa”, detalló.

Otro de los temas que nunca deja de ser mencionado tanto por los productores como por los especialistas en economía es la cuestión de las retenciones y su eliminación. “Eso lo seguiremos solicitando a todos los que quieran gobernar nuestra nación. Tiene que ser desterrada esta mala práctica que es restarle competitividad en una primera instancia al precio de venta al exterior. Ha habido un gesto con las economías regionales, lo valoramos mucho. No es tanta plata, pero a las economías regionales les sirve mucho esta baja de 4 a 3 pesos”, opinó el presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Pelegrina fue más allá y espera que “en el año 2020 se saque este flagelo de las retenciones”. “Hay que hacer una reestructuración sin desatender la acción social. Hay mucho gasto improductivo que puede ser bajado y a partir de ahí reestructurar un Estado que no es sostenible sino por la actividad privada”, propuso el dirigente. Después de su reclamo sectoral, pasó a hablar del contexto electoral en el que está inmerso la Argentina.

“Las políticas que se han mostrado son bien distintas. Con el kirchnerismo nosotros sufrimos en carne propia las malas políticas, cayeron las cosechas, cayó el stock bobino en más de diez millones de cabezas, las economías regionales tuvieron que expulsar gente, frigoríficos que cerraron”. “Hace tres años y medio hubo un cambio total de rumbo, a partir de ahí con coraje en sus primeros meses el Presidente tomó decisiones fuertes que vinieron muy bien”, analizó comparativamente Pelegrina.

“Reinsertar a la Argentina en el mundo es la necesidad imperiosa de nuestro sector, porque si no podemos exportar no podemos crecer. Falta mucho en ferrocarril, falta mucho en hidrovías, pero claramente es un rumbo bien distinto”, agregó demostrando su apoyo a las políticas impulsadas durante el Gobierno de Mauricio Macri. En cuanto a su relación con la oposición dijo: “En aquel momento aquel gobierno tenía una visión de enemistad para el campo. No sabemos si han cambiado”, concluyó.

