Alberto Fernández: "Vamos a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo vamos a pagar con intereses de las Leliq"

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó este miércoles un acto con científicos y académicos en el Pabellón 2 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde recibió un documento de respaldo con más de 8 mil firmas y volvió a hacer referencia a las Leliq, luego de la polémica de los últimos días.

Esta vez, aseguró que en caso de imponerse en las elecciones, creará un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que será "pagado con intereses de las Leliq".

La recorrida del ex jefe de Gabinete comenzó con una reunión en la que participaron investigadores, académicos y científicos de diversos organismos nacionales. Allí, acompañado por Daniel Filmus, ex ministro de Educación, sostuvo: "No tengan dudas de que vamos a tener un ministerio de Ciencia y Tecnología. Estoy convencido de que hay que jerarquizar a los actores que desarrollan ciencia y tecnología. Maltratar a los que investigan y a los científicos es una ficción".

También sostuvo que "la inversión en educación es la mejor. Invertir en ciencia, tecnología, educación e investigación es la mejor riqueza de la sociedad. No es un gasto sino una inversión, que a la larga a la Argentina le va a sentir bien. Cuando no discutimos de eso estamos un siglo atrasados en la discusión. No vivimos en la era industrial, por más que hay que promover la industria, vivimos en la era del conocimiento. Uno de cada dos chicos menores de 14 años está en situación de pobreza y es un chico que se está quedando sin futuro".

Fernández también manifestó la importancia de que la ciudad de Buenos Aires se convierta en el polo científico de América Latina: "Tenemos que hacer de CABA un centro de desarrollo científico. Un acuerdo entre el Estado nacional y el de CABA, para que la ciudad porteña le devuelva al país en ciencia y teconología lo que el país hace por mantener esta ciudad".

El hombre que será acompañado por Cristina Kirchner en la fórmula presidencial del Frente de Todos continuó su itinerario en una de las aulas, junto a un grupo de estudiantes y becarios, en donde se sentó y dialogó con ellos durante 10 minutos.

"No bajen los brazos, esto va a empezar a cambiar. No se desanimen, es todo lo que les pido. Van a ser socios de la Argentina del futuro. Tenemos futuro y el futuro no es esto, es mejor. Un lugar en le que se reconozca y se cuide al que investigue y estudia. Son las sociedades que desarrollan la investigación. Estoy empeñado en recuperar la educación pública maltratada", dijo Fernández ante un grupo de 20 estudiantes.

Apremiado por el tiempo -más tarde era recibido en San Martín por el intendente Gabriel Katopodis– se dirigió hacia el Aula Magna, en donde 400 personas lo aplaudieron y recibieron al grito de "¡vamos a volver!" y "¡Alberto presidente!".

Entre los convocantes estuvieron Adrián Paenza, Adriana Serquis, Alberto Kornblihtt, Ana Franchi, Andrea Gamarnik, Andrés Kreiner, Carolina Mera, Daniel Filmus, Diego Hurtado de Mendoza, Diego Tatián, Dora Barrancos, Eduardo Dvorkin, Federico Robledo, Felix Requejo, Fernanda Beigel, Graciela Morgade, Hugo Aimar, Jorge Geffner, José Paruello, Juan Pablo Paz, Marcos Vaira, Marcelo Ruiz, Marisa Herrera, Mirta Iriondo, Noe Jitrik, Osvaldo Uchitel, Pablo Nuñez, Roberto Salvarezza, Rolando Gonzalez José, Sandra Carli.

La iniciativa surgió tras la solicitada en la cual más de 150 artistas firmaron en apoyo a la candidatura de Mauricio Macri de cara a los próximos comicios. En esta ocasión, el precandidato kirchnerista recibirá el respaldo de diversos integrantes y referentes de la comunidad científica, tecnológica y universitaria.

Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, le entregó el documento, "firmado por más de 4.000 investigadores e investigadoras docentes; 2.500 investigadores e investigadoras de carrera y 1.500 becarios, técnicos y administrativos de todas las dependencias del CONICET, 17 organismo de ciencia y técnica y 56 universidades nacionales".

En caso de ser electo, Fernández aseguró que utilizará puntos e intereses de las Leliq para financiar la creación del ministerio de Ciencia y Tecnología: "Ya no hago más cuentas en pesos, hago cuentas en intereses de Leliq. Para qué se den cuenta qué es lo importante y qué es lo trágico. Con 10 días de intereses de Leliq le damos medicamentos a todos los jubilados. ¿Y están preocupados qué hacemos con las Leliq? Debería darles vergüenza".

"Entre los bancos y los jubilados, yo voto jubilados. Entre los bancos y los docentes, yo voto a los docentes. Entre los bancos y la salud pública, yo voto a la salud pública. Entre los bancos y la escuela pública, yo voto a la escuela pública. Entre los bancos y la universidad publica, yo voto a la universidad pública. Entre los bancos e investigadores, yo voto a los investigadores", concluyó Fernández.

Con información de www.infobae.com