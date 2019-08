El titular del PAMI calificó de "demagógica" la propuesta de Alberto Fernández para que los jubilados no paguen remedios

Sergio Cassinotti, el director ejecutivo del PAMI, rechazó la propuesta de campaña del precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien prometió impulsar una ley para que todos los jubilados y pensionados tengan una cobertura total de sus medicamentos y no deban afrontar gastos para adquirirlos.

"No estoy de acuerdo con eso. Me parece que uno tiene que darle medicación gratuita al que lo necesita , y dentro de los 4 millones de beneficarios del PAMI hay jubilaciones altas también", opinó el titular de la prestadora de salud del Estado, al ser consultado por la propuesta del ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner.

El director ejecutivo del PAMI recordó que la cobertura total de salud para los beneficiarios alcanza a los medicamentos de alto costo para pacientes de carácter "oncológico", a quienes registran cuadros de diabetes y a "un millón" de afiliados con subsidio social que reciben los remedios "para su tratamiento ambulatorio de manera gratuita".

En la actualidad, agregó Cassinotti, los jubilados que registran un salario y medio mínimo mensual tienen garantizada la cobertura total de los medicamentos, así como "si el gasto mensual supera el 5% de todo su ingreso". "Ésta es la válvula para regular la necesidad", indicó el directivo en diálogo con el periodista Luis Novaresio, por radio La Red.



"Lo que pasó es que había un grupo que tenía jubilaciones altas y retiraban los medicamentos gratis y hoy lo pagan. Los jubilados me dicen que está bien, porque antes se lo llevaban quienes tenían prepagos altos", añadió.

Según Cassinotti, las propuestas como las de Alberto Fernández conllevan al "sobreuso y al descontrol" de los medicamentos. "Los países latinos tenemos a una tendencia a sobremedicarnos, esto es así", indicó.

Y continuó: "Me parece demagógico. Hemos hecho una política de medicamentos muy buena, me ha felicitado muchísima gente de la oposición por esto. Seguimos entregando la misma cantidad de unidades de medicamentos".

Con información de www.infobae.com