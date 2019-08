Fuerte repudio a las declaraciones de Elisa Carrió respecto al cierre de una empresa

La secretaria general de ATE en Azul, Vanina Zurita, estuvo en el programa radial ‘Mañana Sylvestre’ y opinó sobre los comentarios que hizo Elisa Carrió respecto a una empresa que cerró hace un año, llamada Fanazul. La diputada nacional declaró que está bien que haya cerrado, porque ahí fabricaban armas para La Cámpora. Esto no pasó desapercibido y varios dirigentes salieron a contestarle.

“La verdad que es absolutamente repudiable los dichos de esta señora, que además de ser nefasto tiene un desconocimiento de lo que era Fanazul, una fábrica de 70 años donde se realizaban explosivos civiles para las mineras”, planteó la Zurita indignada. “Ese odio, ese desprecio que tiene por los trabajadores, por nuestros trabajadores de la fábrica lo siguen relacionando con alguna militancia y también con este argumento de que el trabajador del Estado es un ñoqui”, manifestó la secretaria general de ATE en Azul.



De acuerdo con su postura, los comentarios de Elisa Carrió le cayeron muy mal a la sociedad, porque se trata nada más y nada menos que de 220 fuentes de trabajo que ya no existen. “Perjudicaron no solo a los trabajadores de la fábrica sino también a la economía de nuestra ciudad. Azul es una ciudad que estuvo movilizada y que aún hoy los empleados sostienen un acampe enfrente del municipio, porque obviamente el cierre de la fábrica se dispuso desde el Gobierno nacional, pero tuvo la anuencia de Vidal y también del intendente”, detalló.

Zurita le comentó al conductor del programa radial, Gustavo Sylvestre, que desde su organización llevar varios proyectos de reconversión de la empresa al Ministerio de trabajo, a la intendencia, pero ninguna de las propuestas fue escuchada. Al parecer, Carrió aseguró que el Gobierno está trabajando en este cometido, sin embargo, la secretaria general de ATE, desmintió estas declaraciones.

“Es una gran mentira, no solo de Carrió, sino también de este Gobierno nacional, provincial y municipal. Hace unos días estuvo el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires también instalando la idea de los ñoquis, del trabajador que no tenía ninguna tarea, lo que es una mentira, y también asociando a la militancia”, argumentó Vanina Zurita. En este sentido, explicó que la fábrica ni siquiera se originó con el kirchnerismo, sino que tiene 70 años y poseía trabajadores con 20 y 30 años de antigüedad que dejaron su vida.

“Lo que están diciendo estos personajes no solo es absolutamente falso, sino también para instalar en el inconsciente colectivo que eso era de determinada agrupación o que tenía determinada finalidad, cosa que no es así”, volvió a comentar. Los trabajadores, en medio del caos de saber que se quedaban sin trabajo, se sentaron y diagramaron proyectos de reconversión sobre qué se podía potenciar, a qué mercado podrían entrar, pero no hubo una respuesta del Gobierno.

Finalmente, la dirigente informó que la Asociación de Trabajadores del Estado han conformado una comisión de despedidos de la era Macri para pedirle al próximo Gobierno que reincorpore a todos los trabajadores del Estado nacional. “No solo que los reincorpore, sino que nosotros también vamos a ofrecerle al próximo Gobierno que venga a ver cada una de las funciones que teníamos antes que este Estado nos venga a echar”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com