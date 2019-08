Bomba: El Polaco y Noelia Marzol confesaron que durmieron juntos

¿Están juntos o es puro juego para el show del Bailando? Esa respuesta todavía no está muy clara. Lo que si es seguro es que ambos están solteros y al parecer tienen muchísima química dentro y fuera de la pista. En un primer momento todo indicaba que El Polaco mantenía un romance con Barby Silenzi, la cual también había conocido en la pista del show y allí mismo se había iniciado el romance. Sin embargo los dos aseguraron que no están formalmente juntos, pero que sí hubo “algo” entre ellos y serían “amigos con derecho a roce”.

Pero ahora en diálogo con eltrecetv.com, El Polaco y Noelia Marzol contaron cómo fue que terminaron acostándose en la casa de la bailarina. “Yo voy a contar cómo fue que vino a dormir a mi casa”, dijo Noelia y, muerta de risa, abrazó al Polaco, que tenía cara de preocupado.“La mira como diciendo ‘¿Qué parte vas a contar?”, les contestó la movilera. “Te juro que me da miedo”, le confesó el cantante. “Después de bailar, nos fue bien, vamos a festejar. Como yo vivo muy lejos de la casa de él y de todos, los invité a todos a casa. Cuando llegó la hora de que todo se había terminado, él se quedó a dormir pero en el sillón abajo. Están construyendo la cocina en casa, así que a las ocho de la mañana vinieron los albañiles, y ahí vino como suplicando…”, contaba la bailarina.

Interrumpiendo lo que decía la bailarina, El Polaco dio su versión de los hechos: “¡Pará! Suplicando no, vos me dijiste vení, subí arriba Papito, que hay lugar para los dos”, lo que provocó la carcajada de todos. “Yo le dije, ‘Pola, no da para que durmamos en la misma cama’. Entonces me dijo ‘Dale, no seas for**, me están rompiendo acá (señala su cabeza), ¿podés ser buena compañera?’”, siguió contando Noelia sobre la experiencia de compartir juntos la cama.“¿Hubo almohadón en el medio?”, preguntó la notera. “Sí, una almohada en el medio, él de un lado y yo del otro”, contestó la bailarina. “¿Y cómo no hubo tentación ahí? ¿O sí?”, quiso saber la movilera de eltrecetv.com. “Yo no hablo más”, contestó con picardía El Polaco.