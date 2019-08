Las definiciones de Marcos Galperin sobre los bancos y la economía

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, afirmó que "no veo a los bancos como competidores", opinó que los niveles del crédito en la Argentina “son los de un país pobre de África” y dijo tener "una visión muy negativa del ámbito público".



El empresario participó de un ciclo de podcasts donde se refirió al pasado y futuro de su empresa y brindó definiciones sobre su vida como emprendedor y los negocios.

Incluso recordó que "podríamos haber vendido Mercado Libre varias veces” y en algunas ocasiones acordaron la transacción hasta que finalmente los compradores desistieron. "No ven el error que cometieron", reflexionó.

"Ser emprendedor es visualizar tu idea y convencer a otros. Tiene mucha incertidumbre, casi que te tiene que gustar estar un poco incómodo. Hay que tener perseverancia y mucha resiliencia. Si la incertidumbre te angustia, no seas emprendedor", aconsejó.

En diálogo con el emprendedor Gerry Garbulsky, director de las charlas TED en español, para el envío “Aprender de grandes”, Galperin sostuvo también que "la suerte es importante para emprender" y vaticinó que en dos o tres décadas el dinero físico dejará de existir en Latinoamérica y será “algo anecdótico".

Galperin negó que exista una rivalidad entre MercadoLibre y las fintech con los bancos. "No los veo como competidores. No vamos por los clientes de los bancos, apuntamos a no bancarizados", señaló.

Por otro lado, criticó el nivel de préstamos que tiene la Argentina. “Son de un país pobre de África. Haití tiene más préstamos al sector privado. Se presta el 16% del PBI mientras que en otros países es del 200%. Es dramática la poca penetración del sistema financiero”, comparó. Agregó que "nunca hubo una experiencia capitalista en serio en la Argentina" y que por eso "el empresario argentino desarrolló talentos muy distintos".

Además, proyectó que en un futuro será “hora de hacer otra cosa", y que no quiere que toda su vida esté ligada a Mercado Libre. Esa nueva etapa no estaría apuntada a “algo relacionado a los negocios", pero aclaró que tampoco ingresaría en el “ámbito público”, porque “tengo una visión muy negativa. Los mejores se van a lo privado y los menos capacitados se quedan en lo público. Es un problema".

Con información de www.ambito.com