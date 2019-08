Las otras candidatas a vicepresidenta: Romina del Plá y Cynthia Hotton

Las candidaturas a vicepresidente cobraron relevancia para estas elecciones 2019 a partir de la decisión de Cristina Kirchner, pero a ese cargo además se postulan otras dos mujeres de fuertes convicciones contrapuestas: Romina del Plá y Cynthia Hotton.

La dirigente del Partido Obrero es precandidata a vice de Nicolás del Caño en la fórmula del Frente de Izquierda Unidad, es diputada nacional y lleva adelante el reclamo de los pañuelos verdes por el aborto seguro, legal y gratuito.

La política argentina evangélica es precandidata a vice de Juan José Gómez Centurión en la fórmula del Frente NOS, fundó en 2009 el partido Valores Para mi País, fue diputada nacional 2007-2011 y es una promotora de los valores de la familia y de la defensa por las dos vidas.

Qué opinan una de la otra y de CFK

Del Plá se encuentra en una recorrida por las provincias, que partió desde Ushuaia y que actualmente la llevó a Catamarca, donde -entre otras cosas- participó de un acto "contra el régimen del FMI, para que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores y la izquierda".

"Cuando empezaba esta campaña marcamos que Cristina Fernández había cedido a los mercados, al elegir como candidato a Alberto Fernández y armar una lista para ganarse el favor de los capitalistas, especuladores y el FMI", señala a Clarín la dirigente de izquierda.

Además, cuestiona su convocatoria a "unir pañuelos celestes y verdes". "La lista de Fernández-Fernández-Massa, que se apoyan en la burocracia sindical, ha renunciado a defender los derechos de los trabajadores y ha dejado que pase el ajuste macrista, es el principal bloqueo para que los trabajadores luchen por sus derechos, derroten el ajuste e impongan una salida a la crisis en nombre de sus intereses", señala.

Y respecto de Hotton, cuestiona su postura en contra del aborto. "Es una funcionaria y militante clerical, en favor de que las niñas sean madres y de todas las formas de opresión que sufrimos, es una enemiga de las mujeres y de los sectores populares. Su alianza con el Estado, política y financiera, es su base para desarrollar estas campañas oscurantistas", sentencia.

Por su parte, Hotton también está de gira por varias provincias como Córdoba y Mendoza. Acaba de reunir 4800 mil mujeres en un acto en Rosario organizado por la iglesia Visión de Futuro junto al pastor Rossini, donde llamaron a "llenar de votos celestes las urnas" y cantaron por el "sí a la vida". Y este jueves continúa por Chaco, Salta y Jujuy.

"Cristina Fernández de Kirchner miente, ha mentido siempre y lo sigue haciendo, parecía que estaba a favor de la vida y salió con un pañuelo verde", expresa a Clarín sobre la ex mandataria Y agrega: "No sabemos que hay detrás de todo lo que está haciendo y esta candidatura a vicepresidente ya de por si está diciendo que se esconde, está usando esta campaña. Quisiera que la Justicia vaya a fondo y que sea la que termine de ratificar y confirmar todo aquello que muchos de los argentinos pensamos".

Y respecto de Del Plá, dice no conocerla, pero que tiene algunos "puntos de encuentro en cuanto a lo que la sociedad necesita y sobre escuchar a los más carenciados", pero critica a "las izquierdas en general".

"Son gente que tienen una ideología en la cual la mayoría de sus aspectos no comparto, pero muchas veces son consistentes con aquello que piensan. No la conozco bien, pero no estoy de acuerdo con posiciones como la del aborto y muchas posiciones que las izquierdas tienen", afirma.

Propuestas

La campaña del FIT-U tiene el eje en la "defensa de los derechos de los trabajadores" y que "la crisis la paguen los capitalistas". Para ello proponen: "La defensa del salario, del trabajo genuino, del 82% móvil, la prohibición de los despidos, el aborto legal, la educación sexual integral, la separación de la Iglesia del Estado. Y planteamos que los trabajadores no tenemos que pagar una crisis que no generamos".

"Si el FIT-U hace una elección importante, será un alerta para los planes que el FMI y los capitalistas tienen para después de octubre porque mostrará que los trabajadores no queremos ni estamos dispuestos a pagar una crisis que no generamos", sostiene respecto a los planes de reforma laboral y previsional.

Hotton se tomó licencia de su cargo en la Organización de Estados Americanos, en Washington, para volver al país y presentarse en las elecciones, con el objetivo puesto en "continuar dando la batalla a favor de la vida, la familia, la transparencia, la igualdad y la libertad desde una perspectiva de valores cristianos".

Las principales propuestas del Frente NOS están centradas en "la defensa de la vida y de la familia", pero la plataforma electoral completa también abarca la economía, política exterior, la necesidad de "conectar las provincias" y terminar con el "centralismo" de la ciudad de Buenos Aires.

"Hay que correr la Capital a otro punto del país para que las provincias se sientan parte de la toma de decisiones del país. Vemos gente maravillosa, queremos que se sientan incluidos y no relegados por el centralismo de la Ciudad y por la invasión de la forma de pensar desde los medios de comunicación y algunas organizaciones internacionales que vienen a invadirnos con propuestas e ideologías que no son nuestras como la ideología de género", sentencia Hotton.

Pañuelo verde vs. Pañuelo celeste

La dirigente del PO señala un intentó del kirchnerismo y del oficialismo de "meter debajo de la alfombra" la discusión por el aborto, para no exponer las diferencias internas, o a través de "colocar candidatas 'verdes' en las listas para seducir a las mujeres que se han movilizado" por esta causa.

"Si el aborto desaparece de la agenda política es por una intencionalidad política, no porque las mujeres hayamos cejado con nuestra lucha o renunciado a este derecho. El FIT-U levanta entre sus principales planteos la reivindicación del aborto legal, seguro y gratuito y de la lucha del movimiento de mujeres", expresa..

La "defensa de las dos vidas" es parte central en la campaña de Hotton y asume ese compromiso también con "las vidas de los jóvenes víctimas del narcotráfico y las vidas de nuestros mayores ancianos que son los más olvidados".

"Para nosotros hablar de la defensa de las dos vidas es hablar de la defensa de la madre y del hijo. Pero en este mensaje estamos hablando de un compromiso con todas las vidas", sostiene. Y se define como una promotora de "los derechos humanos que provienen de una raíz cristiana".

Romina del Plá

Tiene 47 años, un hijo de 12 años, es profesora de Historia recibida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, trabaja como docente en La Matanza desde el año 1994 en diferentes escuelas del distrito. Comenzó militar en el PO en la secundaria, período donde fue parte de de la Federación de Centros de Estudiantes de Morón. Actualmente es secretaria general del SUTEBA La Matanza, diputada nacional del FIT y precandidata a vicepresidenta en la fórmula del FIT-U con De Caño.

Cynthia Hotton

Tiene 50 años, nació en la ciudad de Buenos Aires. Está casada y tiene tres hijos. Se recibió de Licenciada en Economía en la UBA y estudió la carrera diplomática. Trabajé en el Ministerio de Economía y fue asesora en comercio exterior de la Cancillería argentina, además de cónsul en Uruguay y Chile. En 2007 fue electa diputada nacional por la Ciudad y desde 2015 es ministro permanente en la Misión Argentina ante la OEA, en Washington DC, pero se tomó licencia. En 2009 creó su mi propio partido político, Valores Para mi País, que fue parte del PRO. Publicó el libro "Él. Un antes y un después en la historia”, donde cuenta como Jesús fue una su “guía rectora” en su agenda política. Este 2019 va como candidata a vice en la fórmula del Frente NOS con Gómez Centurión.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Nauhel Mercado Díaz