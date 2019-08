Patricia Bullrich: "Si Santiago Maldonado no intentaba cruzar el río, hubiera estado cinco horas detenido y hubiera salido"

A dos años de la muerte de Santiago Maldonado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a defender el operativo que realizó la Gendarmería Nacional en la ruta 40 para desalojar un piquete del que participaba el joven artesano.

"La Gendarmería respondió a la orden de un juez que pidió despejar una ruta que estaba totalmente cortada por 15 personas y toda la zona no podía pasar. Si despejar la ruta, significa que las personas salgan corriendo en vez de entregarse a la Justicia o en vez de decir "nos vamos"….Finalmente, cuando volvieron a la mañana, la Gendarmería los volvió a sacar de la ruta", introdujo.

Y continuó: "Si una persona sale corriendo en vez de entregarse, se tira, se va o intenta cruzar un río escapando de la Gendarmería, no es responsabilidad de quien está tratando de hacer cumplir la ley".



Ante la repregunta del periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos sobre quienes aseguran que Maldonado se arrojó al río Chubut -donde finalmente fue encontrado muerto- porque era perseguido en forma violenta, la ministra contestó: "De manera violenta, no; lo intentaron buscar in fraganti delito".



Y agregó: "En vez de entregarse o decir 'no puedo cruzar este río, me quedo ahí sentado esperando que me detengan', lo hubieran detenido, hubiera estado cinco horas detenido y hubiera salido, nada más". "Culpar al Estado por hacer cumplir la ley, no me parece correcto", sintetizó.

Santiago Maldonado apareció muerto 78 días después de su desaparición, el 1° de agosto de 2017. Había ido hasta la Pu Lof de Cushamen desde El Bolsón para reclamar la liberación del lonko de esa comunidad, Facundo Jones Huala. Pero el protagonista finalmente fue él.

Su cuerpo fue hallado a pocos metros del sector de la ruta donde se hacía la protesta, sumergido en el río Chubut. De acuerdo a las pericias y a la investigación judicial, murió ahogado sin intervención de la Gendarmería Nacional. En una entrevista con Infobae, el magistrado Gustavo Lleral aseguró que es imposible sostener que el cuerpo fue plantado en el lugar.

La familia sostiene que la investigación fue imparcial y solicitó en una movilización que no se cierre el expediente.

Con informacion de www.infobae.com