Melconian, contra Alberto Fernández: “No le cree nadie, no resiste ningún análisis”

El ex presidente del Banco Nación repudió las promesas del candidato presidencial. "Merecen ganar, a ver qué van a hacer", ironizó.

El ex presidente del Banco Nación de la República Argentina, Carlos Melconian, destacó el Gobierno “picapiedra” que viene llevando a cabo Mauricio Macri para “arreglar” el país y cargó contra las propuestas de campaña de Alberto Fernández: “Todo es campaña. Si se cree lo que dijo, hablaría muy mal de él. No le cree nadie, no resiste ningún análisis”.

“La única manera de arreglar la Argentina es sin mentir. Estamos como estamos porque seguimos con esos globos. Basta, por favor”, enfatizó el economista bonaerense desde el arranque en una entrevista brindada a TN. A raíz de esto, enumeró una serie de acciones positivas de Mauricio Macri y cuestionó fuertemente a la fórmula presidencial del Frente de Todos.

Justamente haciendo referencia a una de las promesas del precandidato a presidente por el kirchnerismo, quien supo comandar la entidad financiera estatal desde 2015 hasta 2017 comentó: “Las Leliq son un tema a resolver a futuro, técnica y profesionalmente. Mi consejo a la sociedad argentina es no darle bola a ninguna de esas cosas porque son imposibles“.

“Merecen ganar, a ver qué van a hacer; porque el zafarrancho de la década del 2000 fue posible porque te fumaste los fondos de pensión, te fumaste las vacas, el trigo, los bancos y la soja, y dicen ‘mirá son Gardel’ pero agarralo ahora a ver qué vas a hacer”, apuntó el licenciado en Economía, que renunció a su cargo en el BCRA por diferencias con Marcos Peña.

Tras ratificar que la gestión económica de Cristina Kirchner fue “el despelote de la década pasada”, Melconian destacó el “plan picapiedra” de Macri aunque aseguró que “es incontinuable, hay que barajar y dar de nuevo”. “Siempre supimos que flor, en el jardín, no crece. Desde que vino la plata (del FMI), el objetivo era que esta tranquilidad ocurriera”, agregó.

“Si Mauricio Macri arregla, el que viene atrás puede dar más calidad de vida y la gente se va a acordar de ese, no del que la arregló. La grieta es hasta el 10 de diciembre, el 11, si Macri es presidente, ¿los gobernadores van a molestar con la grieta? Todos dicen en privado que les conviene que al presidente de turno les vaya bien”, comentó quien supo ser candidato a senador por el PRO.

Por último, en relación a esa separación sociopolítica, aseguró: “El tema central es cómo se ponen a laburar todas las fórmulas políticas, es una cuestión de consensos. La realidad se va a imponer, no pide permiso. Cómo aguanta 200 de riesgo país 15 años la izquierda uruguaya, tres presidentes presos en Brasil, el populista en México. ¿Algún día se avivará la política acá?”

Con información de www.elintransigente.com