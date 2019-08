Despidos sin fin: Cierran una planta de Zanella en Córdoba

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el intendente de Cruz del Eje, Claudio Sebastián Farías, alertaron sobre el cierre de la planta de Zanella en esa ciudad cordobesa.

Según la versión del delegado gremial, Darío Alaniz, las autoridades de la firma le mostraron las copias de los telegramas que advierten sobre el despido de los 38 empleados que posee hoy la planta.

"El miércoles fuimos notificados que la planta cerraba. Nos dio una copia de las cartas documentos, que aún no las recibimos, por ende estamos con todos los compañeros cumpliendo horario", indicó

Sostuvo que la empresa contaba con 114 empleados en 2018 y hoy son 38. Aseguró, en otro sentido, que la firma adeuda salarios de junio, aguinaldo y parte de julio.

Alaniz denunció que los empresarios ofrecieron pagar las indemnizaciones en 12 cuotas. "Argumentaron que tienen muchas deudas que les traba el pago de sueldos", dijo.

El intendente Farías, por su parte, confirmó que la planta cerrará. "Veníamos hablando con los dueños y se veía que estaban llegando a un límite", señaló.

"No querían llegar al cierre de la planta, pero hoy se les comunicó a las familias que quedaron en la calle. Sabemos que no estamos exentos a lo que está pasando a nivel país, pero la verdad que te duele mucho porque te impacta a la economía local. No sabemos qué vamos a hacer con ellos", dijo a Cadena 3 el jefe comunal.

Además, se refirió a una retención que la Nación tienen de la empresa por la actividad que llevan adelante y a la posibilidad que en caso que eso se devuelva puedan volver a funcionar.

"Me comentó la dueña que estuvo con Dante Sica. La Nación tiene retenido 85 millones de pesos que, según el ministro, es un trámite burocrático que puede tardar en salir. Si eso saliera, podrían volver a empezar a trabajar de nuevo", explicó Farías.

Fuente: Cadena3